金管會：1449上市櫃企業 已設資安專責主管

半導體大廠京鼎被駭，外界關注上市櫃公司的資安防護。金管會證期局副局長高晶萍昨天表示，已對全體上市櫃公司採取多道資安防護措施，先前已督導證券交易所及櫃買中心召開「強化上市櫃公司資安任務小組會議」，前後已召開七次會議，包括要求上市櫃公司強化防護措施、取得資安認證均為重點措施。

為強化防護，高晶萍指出，金管會在二○二一年透過內控處理準則規定的修正，第一波要求資本額百億以上、電子商務為主的上市櫃公司設置資安長，目前已有一一八家上市櫃公司已設置資安長及專責單位之外，第二波已要求一四四九家上市櫃公司設置資安專責主管及人員，凡是稅前盈餘沒有虧損，淨值未低於面額的公司都必須辦理，經過金管會了解，在二○二三年底之前已全數完成設置。

高晶萍也表示，在二○二一年十二月底亦通過了上市櫃公司資通安全管控指引，陸續以此針對資安措施召開多場會議。

此外，證期局已同步要求上市櫃公司碰到類似駭客攻擊這些資安事故時，必須強化重訊的說明。高晶萍表示，交易所及櫃買中心在二○二一年四月已修正規定，除了發生資安事件時必須即時發布重訊說明原因、損失、因應措施之外，尤其一旦損失若達股本的百分之廿或金額達三億元，還得開記者會說明。證交所也必須去檢視資安事件，並評估在財務業務的影響。