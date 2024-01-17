陸學者：若挑動台獨 諾魯斷交只是開始

台灣總統大選結果底定後，兩岸隨即掀起外交戰，諾魯宣布與我斷交，中華民國邦交國數量僅剩十二國。針對中華民國的外交空間，中國大陸學者聲稱「九二共識」才是台灣國際空間的鑰匙，並示警總統當選人賴清德，立場愈頑固，頂住壓力做出「正確選擇」的國家就會愈多。

中共官方環球時報昨援引廈門大學台灣研究中心講座教授鄭劍說法指出，若賴清德上台後繼續鼓吹台獨，挑動兩岸對抗，「諾魯的斷交只會是一個開始」。他說，只有回到九二共識，台灣當局在非政府組織中的地位、與他國經濟社會文化交往的國際空間才會有未來。

北京日報時事評論專欄「長安觀察」也發文指出，台灣能否取得合適的國際空間，完全取決於兩岸關係能否改善和發展，「金元（金援）外交」不會改變國際社會對台灣的認知和對一中原則的堅持。

文章稱，台灣成為「孤島」的一個原因在於民進黨當局一意孤行，拒不承認一個中國原則和「九二共識」，在國際上不停打著各種旗號渲染分裂，動輒炒作台海問題。

針對台灣大選結果，廈門大學台灣研究院教授唐永紅接受港媒訪問指出，未來在沒有「九二共識」政治基礎情形下，兩岸經濟合作架構協議ＥＣＦＡ中的關稅減讓安排與惠台讓利應該會全面中止；不僅如此，中國大陸還應檢視民進黨當局損害大陸國家核心利益的言行，嚴厲打擊民進黨執政的經濟基礎與安全基礎，方能進一步讓台灣民眾體認到，民進黨執政對台灣不僅沒有任何好處，只有切實的壞處。

就美中台局勢來看，他認為美國如今內憂外患，今年恰逢選舉年，外部還有兩場戰爭拖後腿，維持中美關係還有著巨大現實利益難以割捨，在與中方的戰略競爭中，「拉幫結派」尚未成型、「北約亞太化」尚未成軍、武裝台灣尚未到位，還需要為與北京攤牌爭取時間做準備。因此近期美國會和中國大陸繼續維持「鬥而不破」局面。

唐永紅預期，至少在二○二八年之前，中美都會維持「鬥而不破」，民進黨也不敢貿然修憲推動法理台獨，因此台海局勢總體可控。