諾魯索經援26億「台諾最後一根稻草」

諾魯共和國宣布與我斷交，外交部指諾魯曾向我國索取鉅額經濟援助，並就台灣、中國提供援助方案進行比價。涉外人士透露，澳洲關閉的諾魯難民處理中心（RPC）所造成的財政缺口是「台諾關係最後一根稻草」，折合新台幣約廿六億元，占諾魯年度預算超過五成，我們怎麼可能這麼花納稅人的錢。

涉外人士指出，我方與諾魯政府仍在協商可能解方，與理念相近國共同提供經濟協助，但都還沒收到他國回應，諾魯即宣布與台灣斷交，所以才說這是種「突襲」。

涉外人士透露，諾魯主辦二○二六年密克羅尼西亞運動會（Micronesian Games）的田徑場工程經費及澳洲Bendigo銀行關閉諾魯分行所造成的財政缺口，外交部仍在評估中，「但並非無法負擔」。新任駐諾魯大使周進發一月十二日赴任，連到任國書都還沒遞交就感覺到氣氛有異。

外界普遍認為諾魯總統亞定與台灣關係友好，但背後曾任總統的影舞者才是關鍵；涉外人士警告，繼吉里巴斯、索羅門相繼被中國挖牆腳後，失去諾魯這個友邦也意味著第二島鏈被中國突破，必須有所警惕。