聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸外交部 讚賞諾魯決定

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

諾魯宣布與台斷交、轉向與北京建交，中國大陸外交部發言人毛寧昨稱，中方對諾魯決定表示讚賞和歡迎，諾魯決定和中方復交再次說明「一個中國原則」是大勢所趨。

大陸外交部重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」在一個中國原則基礎上，中方已和全世界一八二個國家建立外交關係。

針對台灣大選結果，大陸外長王毅回應，不管選舉結果如何都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」基本事實，他並稱「台獨」嚴重破壞台海地區和平穩定，是一條絕路，更是一條死路。

針對美國資深代表團訪問台灣，毛寧稱「台灣地區選舉是中國的地方事務」，中國堅決反對美台進行任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。

諾魯 斷交

延伸閱讀

連續34年 中國外長開年又首訪非洲 為中非論壇鋪路

談台灣大選 王毅：台灣地區選舉是中國的地方事務

加沙戰爭百天 德外長：不放棄 直到所有人質歸家

台大選敏感時刻高調訪美 劉建超傳接外長...分析：習近平正測試中

相關新聞

新聞眼／台諾斷交 大陸警告尚未就職的賴政府

我太平洋友邦諾魯共和國昨天突然宣布與我國斷交，時間點分外敏感，不但我國剛結束總統大選，由民進黨第三度執政，美國前高層官員...

選後2天 諾魯宣布與我斷交 蔡任內第10斷交國

二○二四總統大選甫落幕，諾魯共和國昨天宣布與我國斷交，並與中國大陸建交；這是蔡英文擔任總統以來第十個斷交國，我邦交國總數也降至十二國。外交部昨天宣布即日起與諾魯斷絕所有外交關係，也批評諾魯是「突擊式」斷交，並稱諾魯索求經濟援助遠超負荷，最後是昧於利誘與中國大陸建交。

諾魯索經援26億「台諾最後一根稻草」

諾魯共和國宣布與我斷交，外交部指諾魯曾向我國索取鉅額經濟援助，並就台灣、中國提供援助方案進行比價。涉外人士透露，澳洲關閉...

突襲式斷交／藍：無助兩岸對話 白：不做惡性競爭

諾魯共和國與中華民國斷交，國民黨昨天表示無法接受，更傷害台灣人民的感情，呼籲中國大陸當局，此舉無助兩岸對話，中華民國的存...

大陸外交部 讚賞諾魯決定

諾魯宣布與台斷交、轉向與北京建交，中國大陸外交部發言人毛寧昨稱，中方對諾魯決定表示讚賞和歡迎，諾魯決定和中方復交再次說明...

突襲式斷交／專家：大陸試探台美的精算策略

我太平洋友邦諾魯共和國在總統大選結束後，突襲式與我國斷交，外交專家認為這顯然是中國大陸方面經過精算之後的結果，也認為這是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。