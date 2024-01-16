大陸外交部 讚賞諾魯決定

諾魯宣布與台斷交、轉向與北京建交，中國大陸外交部發言人毛寧昨稱，中方對諾魯決定表示讚賞和歡迎，諾魯決定和中方復交再次說明「一個中國原則」是大勢所趨。

大陸外交部重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」在一個中國原則基礎上，中方已和全世界一八二個國家建立外交關係。

針對台灣大選結果，大陸外長王毅回應，不管選舉結果如何都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」基本事實，他並稱「台獨」嚴重破壞台海地區和平穩定，是一條絕路，更是一條死路。

針對美國資深代表團訪問台灣，毛寧稱「台灣地區選舉是中國的地方事務」，中國堅決反對美台進行任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。