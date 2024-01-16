華盛頓郵報看斷交：挖我邦交國 北京全球施壓

諾魯十五日宣布和台灣斷交，華盛頓郵報報導，為挖走承認台灣的剩餘國家，北京在全球展開施壓行動，諾魯宣布與台斷交代表北京此一行動又一次獲勝；美國有線電視新聞網（CNN）報導，台諾斷交讓致力保住邦交國的台灣再受打擊。

紐西蘭梅西大學太平洋安全專家鮑爾斯說，中國大陸將藉由壓縮台灣的外交空間而得利；諾魯轉向中國的決定並非出乎意料，但必將在太平洋各地引發回響。

衛報報導，諾魯的決定使許多觀察家感到意外，其前總統昆洛斯夫婦去年十月才國是訪問台灣，並會晤蔡英文總統，昆洛斯返國後幾周就被不信任動議罷黜，由亞定取而代之，翌月台灣官員就訪諾。

台灣的太平洋友邦吐瓦魯大使潘恩紐對衛報說，聽到諾魯的決定後感到震驚，「真是想不到又令人遺憾，尤其對我和吐瓦魯人民來說。我們知道中國正在做什麼，它老是向太平洋國家自我推銷」。

諾魯駐台大使凱法斯對美聯社說，「我無可奉告。此事由我的政府宣布，我被告知打包走人。」該報導形容凱法斯也感到吃驚。

【記者沈能元、李芯、林海／台北報導】諾魯無預警與我斷交，外交部長期委託衛福部給予諾魯醫療方面的協助將一併停止。衛福部表示，目前一名榮總體系的醫師在諾魯，原訂今年一至三月執行醫療服務，該醫師將隨著大使館一同撤離。

教育部表示，一一一學年有五十二名諾魯學生在台灣就讀，包括正式修讀學位廿一人、華語生卅一人，其中卅人獲外交部提供每月兩萬五千元至三萬元獎學金，是否繼續發放會尊重外交部的決定。

經濟部指出，雙邊貿易總值僅廿三萬七千多美元，經貿往來有限，斷交對經貿影響微乎其微。