聽新聞
test
0:00 / 0:00

華盛頓郵報看斷交：挖我邦交國 北京全球施壓

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

諾魯十五日宣布和台灣斷交，華盛頓郵報報導，為挖走承認台灣的剩餘國家，北京在全球展開施壓行動，諾魯宣布與台斷交代表北京此一行動又一次獲勝；美國有線電視新聞網（CNN）報導，台諾斷交讓致力保住邦交國的台灣再受打擊。

紐西蘭梅西大學太平洋安全專家鮑爾斯說，中國大陸將藉由壓縮台灣的外交空間而得利；諾魯轉向中國的決定並非出乎意料，但必將在太平洋各地引發回響。

衛報報導，諾魯的決定使許多觀察家感到意外，其前總統昆洛斯夫婦去年十月才國是訪問台灣，並會晤蔡英文總統，昆洛斯返國後幾周就被不信任動議罷黜，由亞定取而代之，翌月台灣官員就訪諾。

台灣的太平洋友邦吐瓦魯大使潘恩紐對衛報說，聽到諾魯的決定後感到震驚，「真是想不到又令人遺憾，尤其對我和吐瓦魯人民來說。我們知道中國正在做什麼，它老是向太平洋國家自我推銷」。

諾魯駐台大使凱法斯對美聯社說，「我無可奉告。此事由我的政府宣布，我被告知打包走人。」該報導形容凱法斯也感到吃驚。

【記者沈能元、李芯、林海／台北報導】諾魯無預警與我斷交，外交部長期委託衛福部給予諾魯醫療方面的協助將一併停止。衛福部表示，目前一名榮總體系的醫師在諾魯，原訂今年一至三月執行醫療服務，該醫師將隨著大使館一同撤離。

教育部表示，一一一學年有五十二名諾魯學生在台灣就讀，包括正式修讀學位廿一人、華語生卅一人，其中卅人獲外交部提供每月兩萬五千元至三萬元獎學金，是否繼續發放會尊重外交部的決定。

經濟部指出，雙邊貿易總值僅廿三萬七千多美元，經貿往來有限，斷交對經貿影響微乎其微。

諾魯 斷交

延伸閱讀

邦交國剩12個！跟誰斷交「絕對震撼」 網答案一致：恐惹民怨

諾魯無預警與我國斷交 當地榮總醫師隨大使館一併撤離

才發賀電祝賀台灣大選...諾魯突襲宣布斷交 吳釗燮得知消息反應曝光

指中國藉諾魯斷交恫嚇 綠委劉世芳批：如果不是現在，就會選在520

相關新聞

新聞眼／台諾斷交 大陸警告尚未就職的賴政府

我太平洋友邦諾魯共和國昨天突然宣布與我國斷交，時間點分外敏感，不但我國剛結束總統大選，由民進黨第三度執政，美國前高層官員...

選後2天 諾魯宣布與我斷交 蔡任內第10斷交國

二○二四總統大選甫落幕，諾魯共和國昨天宣布與我國斷交，並與中國大陸建交；這是蔡英文擔任總統以來第十個斷交國，我邦交國總數也降至十二國。外交部昨天宣布即日起與諾魯斷絕所有外交關係，也批評諾魯是「突擊式」斷交，並稱諾魯索求經濟援助遠超負荷，最後是昧於利誘與中國大陸建交。

突襲式斷交／專家：大陸試探台美的精算策略

我太平洋友邦諾魯共和國在總統大選結束後，突襲式與我國斷交，外交專家認為這顯然是中國大陸方面經過精算之後的結果，也認為這是...

華盛頓郵報看斷交：挖我邦交國 北京全球施壓

諾魯十五日宣布和台灣斷交，華盛頓郵報報導，為挖走承認台灣的剩餘國家，北京在全球展開施壓行動，諾魯宣布與台斷交代表北京此一...

陸委會批北京：奪中華民國邦交國 不會獲得國際尊重

兩岸外交戰再度爆發。中共奪取我太平洋友邦諾魯，中華民國邦交國只剩12國，太平洋地區更只有3個友邦。陸委會強調，中共應立即...

反駁「金錢外交」一說 陸國台辦：諾魯站在歷史正確一邊

大平洋島國諾魯15日宣布與台灣斷交，我外交部次長田中光稱去年已掌握情資，中國大陸積極接觸諾魯政要，以經濟利益誘使該國轉向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。