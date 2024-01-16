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突襲式斷交／藍：無助兩岸對話 白：不做惡性競爭

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰張睿廷歐陽良盈／台北報導

諾魯共和國與中華民國斷交，國民黨昨天表示無法接受，更傷害台灣人民的感情，呼籲中國大陸當局，此舉無助兩岸對話，中華民國的存在應該是兩岸和平的資產而非負債，不應在此時壓縮中華民國的國際空間。民進黨立委認為，諾魯已非第一次與我斷交，外交部事前應已掌握相關狀況。

民眾黨主席柯文哲表示，很遺憾諾魯與我斷交，致使中華民國僅剩十二個邦交國，民眾黨一向主張援外要公開透明，不與中國進行無謂的外交惡性競爭，要與非邦交國維持多元交往，創造共同利益，加強包含經貿、科技、投資、文化和環保的合作，讓台灣即使在非邦交國，仍然有操作運轉、發揮影響力的空間。

國民黨表示，中華民國的國際地位不容抹殺、對國際社會的責任與義務也不會有任何改變；國民黨會與全體國人站在一起，面對日益萎縮的國際空間，也會更努力維護主權與尊嚴，也會更積極參與國際社會。

國民黨同時提醒民進黨政府，諾魯斷交說明外交系統事前沒有掌握，也很難說服國人總統當選人賴清德已經準備好當總統；美國總統拜登在選後明確表示「不支持台灣獨立」，民進黨主政之下，外交困境重重，應盡速凍結台獨黨綱，才更是維護中華民國主權，維護台灣不受傷害的正確做法。

國民黨立委王鴻薇說，外交部儼然已成斷交部，民進黨政府碰到相關問題都會將罪名推給中國大陸，她對民進黨政府不抱太大期待，如果有責任政治，外交部長吳釗燮早就不知道要下台幾次。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌表示，中共應尊重台灣人民的選擇，選後進行如此粗暴的政治操作，對兩岸關係發展毫無益處；民眾黨團反對與中共進行金錢外交競逐，目前外交部及國合會網站皆未揭露我國對諾魯提供援助的項目與金額，應盡速向國人揭露。

民進黨立委劉世芳認為，宣布斷交只是時間點的問題，這是中國祭出外交戰的第一步，國安團隊在第一時間就有掌握相關訊息，再加上美國高階訪問團來台，美國國務卿布林肯又祝賀台灣的新任總統，中國顯然就是藉由諾魯斷交事件，警告未來執政的民進黨政府，也可以視為是對美國的另一種警告。

諾魯 斷交

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