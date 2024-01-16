突襲式斷交／專家：大陸試探台美的精算策略

我太平洋友邦諾魯共和國在總統大選結束後，突襲式與我國斷交，外交專家認為這顯然是中國大陸方面經過精算之後的結果，也認為這是中方試探美方與台灣的策略。淡大國際事務與戰略研究所教授李大中指出，這很有可能是中方給新政府的一個下馬威。

諾魯昨突然宣布與我斷交，外交部也緊急舉行記者會宣布與諾魯終止外交關係。外交部次長田中光說，在這個節骨眼上，相信中方還在運作一些事情，田中光認為中國大陸還會想其他卑劣的手段來打擊台灣在國際上的生存空間。

政大國際事務學院副院長盧業中表示，相信中國大陸在選前就已經設想好各種不同劇本來因應台灣選舉結果；許多專家預測中國可能會有武力或經濟脅迫方式來向新政府施壓，但最後卻選擇第三條路徑，透過外交政治的手段來表態。

他表示，中方選擇的時間點相當敏感，一方面台灣才完成總統大選，另方面美國派出的代表團仍在訪問台灣。他認為，中國對於諾方宣布斷交的時間點一定是經過精算，除了要向新政府發送訊號，同時也可能是對美國反應的一種試探，測試美中接下來彼此共管台海情勢穩定的空間。

李大中也說，邦交關係的建立絕對不是一朝一夕，諾魯會選在昨天與台灣斷交無疑是長期交涉的結果，不但要給總統當選人賴清德一個下馬威，同時也要展現對岸可以對台施壓的工具，不排除後續仍有手段。

李大中說，中方在表達強硬態度的同時，要注意民眾可能對斷交等手段感到疲乏，未必能達到他們想要創造的效果。

中山大學亞太區域研究所所長郭育仁則認為這只是剛開始而已，中國這次是既定的精準攻擊，利用台灣體制弱點進行打擊，主要會從軍事、外交和經貿上進行攻擊；日前軍事上用演習開了第一槍，接著外交上諾魯與我國斷交，接下來應該就是兩岸經濟合作架構協議（ECFA），他推測這套組合拳的頻度和強度會愈來愈重，一直持續到五月廿日賴清德就職，待賴清德宣誓就職後，中國動作和聲音才會相對小一點。