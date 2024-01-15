諾魯與我斷交！國土面積世界第3小 人口僅1.1萬人

我國總統大選方才落幕，不料今（15）日卻傳出，位於南太平洋的諾魯共和國（下稱諾魯）宣布與我國斷交。這是繼2023年3月宏都拉斯與中華民國斷交後，台灣再度面臨斷交危機，目前我國邦交國數量僅剩12個，創下歷史新低。

諾魯位於南太平洋密克羅尼西亞群島，距離諾魯最近的國家為巴納巴島的吉里巴斯，位於諾魯以東約300公里。

而作為全世界最小的島國，諾魯的國土面積僅21.3平方公里（約為兩個台北市大安區加總），同時也是世界上排名第三小的國家，僅大於摩納哥及梵蒂岡。

諾魯人口總數約11,550人，位居世界倒數第三，僅多於吐瓦魯及梵蒂岡。

我國於1980年5月4日與諾魯建交，而事實上，諾魯曾於2002年7月與我國斷交，轉而與中國建交，不過2005年又再度和我恢復邦交關係，如今再度斷交，也引發外界猜測。