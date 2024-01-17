「高中生挺柯」4年後首投讓柯文哲登大位？醫駁：早晚變柯黑
2024年的台灣選舉結束，不少選民還沉浸在幾家歡樂幾家愁的氛圍裡，台大婦產科醫師施景中於臉書發文提及與女兒談話的內容，聊到現在不少高中生都支持「阿伯」柯文哲，4年後大選政治版圖是否會改變？
施景中在臉書貼文表示，女兒今天看到網路新聞，內容稱現在高中生有5成都支持柯文哲，而4年後的總統大選這些高中生成為首投族後，是不是會1人1票將柯文哲送上大位？施景中說女兒憂心的詢問他：「台灣會不會4年後逐漸被賣掉？」
對於女兒的擔憂，施景中以自我經歷勸慰，笑說他自己也曾是柯粉，還投了2次票給他，但現在也是「粉轉黑」，他戲謔回覆「我是不擔心，柯粉當久了都會變柯黑，一消一長，情況不會變很多。而台灣人數是有限的，早晚全都會變柯黑。」
但施景中也呼籲執政黨，對於台灣民眾的福祉要再多加把勁，關乎於年輕世代的需求，也要學著用年輕人的語言溝通。
此外，針對柯文哲於高中生裡的支持度，聯合報曾刊載一篇相關報導，在全台6縣市、8所高中串聯舉辦「2024總統立委選舉高中生聯合模擬投票」中，柯文哲在3397名高中生裡奪下1988張選票，支持率達到58.52%，大幅領先賴清德、侯友宜。
除了高中生支持度高，此次大選，民眾黨陣營在不分區立委中斬獲不少，初成立5年的政黨一口氣奪下8席不分區立委，如今藍綠席次皆不過半的情況下，更是成為國會內一股不可忽視的關鍵少數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言