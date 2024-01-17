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盧火速補2副市長 綠認布局2028

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均余采瀅游振昇／台中報導
台中市長盧秀燕昨天宣布新人事，新任副市長由現任副秘書長賴淑惠（左）、新聞局長鄭照新（右）出任。圖／市府提供
台中市長盧秀燕昨天宣布新人事，新任副市長由現任副秘書長賴淑惠（左）、新聞局長鄭照新（右）出任。圖／市府提供

台中市長盧秀燕在選後第一個上班日火速補齊二位副市長缺額，其中一人昨已到職，她昨表示，新人事布局不考慮政治、不因選舉部署，完全以市政發展需求為主。但外界仍解讀，新聞局長鄭照新升任副市長是為二○二八布局。立法院副院長蔡其昌直言，盧是國民黨下屆總統最可能人選之一。

台中市副市長王育敏當選不分區立委，二月一日到任，留下的職缺讓外界揣測，民眾黨前立委蔡壁如是否可能接任。前天市府公布小內閣人事，兩位副市長一次補足，分別由副秘書長賴淑惠、鄭照新升任。盧秀燕昨主持市政會議指出，新的人事具有穩健、開創性且重用文官，「是我人事布局上的考慮」，不考慮政治、不因選舉部署，完全以市政發展的需求考量。

政壇分析，選後蔡壁如當副市長的傳聞不斷，盧出手果斷「快刀斬亂麻」，避免政治話題持續延燒。綠營人士表示，盧秀燕讓媒體出身的鄭照新擔任副市長，可解讀是為二○二八布局。

蔡其昌指出，盧秀燕與台北市長蔣萬安目前是國民黨下屆總統最有機會的人選；選後藍、白兩陣營在台中將出現新局面，盧如何盤算，民眾黨在台中要「養多大」，後續仍待觀察。

【記者張睿廷、鄭媁、屈彥辰、周佑政、歐陽良盈／台北報導】大選落幕，新國會三黨不過半。甫代表國民黨參選副總統失利的趙少康昨指出，立法院長應該讓國民黨來做，副院長就讓給民眾黨，「在立法院，藍白還是要合作」。

趙少康表示，在野聯合是民主常態，他選前就曾說過，國民黨、民眾黨合作應為常態，藍白不合就會失敗。國民黨是大黨，讓一點有何關係？居然還有人說連一席召委都不讓，何必賭氣？這是國家大政的政治運作，不妨對民眾黨好一點，「召委多給幾個，有什麼了不起」。

對於民眾黨開出四項國會改革承諾，國民黨昨表態，將聽取並尊重立法院黨團的意見，並重申藍白協商四點聲明不變。綠營人士則說，除非民眾黨願意支持民進黨，否則等於保送國民黨。

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉

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