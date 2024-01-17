羅森柏格：無論選舉結果為何 美對台政策不變

美國前高層官員組成的代表團訪台，前天與總統當選人賴清德會面。美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格昨天表示，代表團與賴清德會面時，特別討論關鍵政策延續的重要性，其中包括兩岸維持現狀和國防議題。她強調，美方反對兩岸片面改變現狀、不支持台灣獨立，同時支持兩岸對話。

羅森柏格表示，無論選舉結果為何，美國對台政策會維持不變，這是因為台海和平穩定符合美國長期利益，不會因為台灣有新政府上台就改變；美國致力與台灣維持強健的非官方關係，未來將持續遵循基於台灣關係法、三個聯合公報、六項保證的一中政策。

她表示，美國長期、明確的期待仍是兩岸分歧須在不受脅迫的情況下以和平方式解決，美國反對片面改變現狀、不支持台灣獨立，並支持兩岸對話。

美國前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦柏格十四日由羅森柏格陪同訪台，哈德利等人昨天上午離台，還要停留台灣數日的羅森柏格昨於ＡＩＴ內湖總部舉行媒體說明會。

羅森柏格指出，美國遵循前例，在台灣總統選舉後派遣兩位代表來台，不只要傳達美國人民對台灣的祝賀之意，也要強調美國對台夥伴關係的跨黨派支持，以及美國對政權順利交接的支持；代表團訪台期間拜會了蔡英文總統、總統當選人賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲及國民黨主席朱立倫。

羅森柏格表示，代表團與賴清德會面時，除再次傳達美國人民的祝賀，也討論到關鍵政策延續的重要性，其中包括維持兩岸現狀、防衛議題、台美經貿及人民間的關係，也討論到政權交接，民主、透明的重要性。此外，代表團也強調美國對台的承諾仍堅若磐石。

對於與在野黨領袖的會面，羅森柏格說，兩位代表強調美台夥伴關係是跨越政黨界線的，美國將會繼續與台灣政治光譜上的所有夥伴合作。

羅森柏格預告會待在台灣數日與台灣資深官員就特定議題、如何延續雙邊合作進行討論，包括美國支持台灣自我防衛能力的承諾。她說，美國重申確保台灣能夠維持充足的自我防衛能力的長期承諾，並將充分利用國會授權的所有工具來達成目標；美方也表達對台灣近期國防改革及提升嚇阻力作法的肯定，期待未來在這方面能有延續性。