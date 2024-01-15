藍白合促台中立委大勝 盧秀燕選後被點名是藍營新共主

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台中市區域立委選舉大翻轉，國民黨提名侯選人大獲全勝，也引發包括藍綠政治人物對台中市長盧秀燕成為「中霸天」的議論紛紛，藍營更有多人呼應由盧秀燕擔任國民黨領導人、未來並搶攻2028總統大位。然而，觀察盧秀燕從政以來的個性，她既不急功近利，但也並非等著黃袍加身的人，對於未來，她會有進一步的什麼想望嗎？

投票後隔一天，與一位原本賣力為郭柯合奔走、後來又改支持侯康的藍營人土閒聊時，他無奈的說，賴清德當選已成定局，只能寄望接下來怎麼辦？除了期望立院藍白合以發揮制衡力量外，他也表示，未來國民黨主席應該讓盧秀燕來當，讓她準備2024的大選，國民黨也應該出個「女」總統。

歷練實力遠比小英優質

比較盧秀燕與蔡英文過去的資歷，盧秀燕曾擔任一屆省議員、六屆立法委員，兩屆的台中市長，不論對省市地方事務的了解（省議員、台中市長）、對全國內政的掌握（省議員、立法委員）、及對國政通盤而深刻的認識（六屆立委），其資歷條件遠比蔡英文好太多了。

更重要的是，盧實際帶領團隊治理台中直轄市，且以「媽媽市長」自許，在施政上，真正從人民的感受和需要出發。而蔡英文從未擔任民意代表與地方從政經歷，更無從體會為「下一代」謀幸福的經驗，施政幾乎都從私利考量，這可從她硬要推出高端而阻擋民間捐疫苗、只顧符合美國利益而開放萊豬等作為，可以看出。

個性柔中帶剛

盧秀燕個性柔中帶剛。她對待市民可以非常親和，但對於市政與團隊要求卻相當堅持。一名地方資深政治人士就曾有點氣又有點無奈的表示，盧秀燕對高階政務官的用人，一點「人情」也不聽。但他也承認，對一般市民而言，盧秀燕這樣的堅持反是優點。

至於，對於她個人的未來，除了請假輔選，她在上班時間從不談政治，更不會談個人未來。不過，擔任過電視新聞記者的她，必累積了觀察及綜合判斷的能力，且不急功躁進。前既有韓國瑜、後有侯友宜之鑑，因此，她應該不會在市長任滿之前到中央或接任黨職。

不急功躁進 但當進則進

但她也當進則進。2014年胡志強曾請她參選市長，但她避讓胡志強；2018年她則決定與國民黨立委江啟臣參加初選，最後以零點幾的百分點贏得初選，也造就了如今盧秀燕在台中的小旋風。

此次大選，台中市總統票分別為賴蕭61萬餘票，侯康55萬餘票，柯吳則有51萬多票。國民黨侯選人得票居第二，且只贏柯吳不到4萬票，但為何國民黨除了鞏固原有的江啟臣、楊瓊瓔兩席之外，又奪下西屯南屯區、中西東南區、北屯區與顏寛恒所在的第二選區？就是因為台中是藍白合的最大共識區。

盧秀燕同意大力支持第一選區的民眾黨蔡壁如，其實最大得利者反而是國民黨區域立委的選情。西屯南屯區原是民進黨張廖萬堅的堅實選區、中西東南區則是黃國書長期據守的選區，國民黨派出的兩個年輕人廖偉翔、羅庭瑋為何能贏得這兩位長期受中間及年輕選民支持的前民進黨立委選區？就是因年輕人自動藍白合了。

藍白合促台中立委大勝

包括顏寛恒再次奪回第二選區立委席次，都認同是盧秀燕促成藍白合的白色力量助攻，北區及北屯區原就是盧秀燕任立委的主戰場，上次國民黨的沈智慧就是被民進黨的莊競程所打敗，此次盧秀燕培植年輕子弟兵黃健豪上場，終於也取回北北屯區席次。

一直被視為國民黨最難困選區的第一選區，由立法院副院長蔡其昌雄據多年，此次在藍白合力攻下，蔡壁如僅以7千多票輸給蔡其昌。

綜上分析，盧秀燕選前即洞悉台中藍白合其實是對國民黨區域立委選情最有利的策略。她的冷靜與堅持，讓她帶領一干子弟兵打下台中立委江山，也終成名符其實的中霸天。一旦時機成熟，接掌藍營共主之位，應是水到渠成。

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