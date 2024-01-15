12年來首次獻上祝賀！從德國對台灣歷屆大選表態 看德台關係變化

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

四年一度的台灣總統選舉於1月13日落幕，新一屆台灣總統、副總統將由民進黨的賴清德、蕭美琴接任。據台灣外交部稱，包含美國、日本、德國、捷克等50多國的政府或國會都已向台灣發出祝賀。

其中，德國外交部在1月14日發布聲明稱，「台灣自由、和平的選舉再次表明，民主在台灣是多麼根深蒂固，選民是多麼恪守民主價值觀。我們向所有選民、參加選舉的候選人和當選者表示祝賀。」聲明提到，希望能根據「德國的一個中國政策」，繼續擴大與台灣在許多領域的緊密良好關系。同時強調，德國致力於維護現狀，建立信任，「改變現狀只能在和平以及雙方都同意的情況下進行，我們希望雙方努力推動恢復對話」。

未提及「總統」

不過，該則聲明未提及「總統」選舉，僅以「聯邦外交部就2024年1月13日台灣選舉發表聲明」為標題，內容也以「參加選舉的候選人」和「當選者」稱呼總統參選人以及勝選者。

對此，台媒中央社報導稱這是「12年來德國政府首次祝賀台灣選舉，凸顯對台政策的轉變」。而常駐台灣的德國記者白德瀚（Klaus Bardenhagen）也在個人社媒平台上表示，這是德國外交部自2012年以來首次對台灣的選舉表示祝賀，而不僅僅是表示肯定或認可。他寫道，雖然現任外長貝爾博克的德國外交官員避免使用「總統」一詞，但與施泰因邁爾或馬斯擔任外交官時期相比，已是一種進步。

以下德國之聲梳理自2008年至2020年間，德國政府和官員在各屆台灣總統大選過後所做出的表態。

2008年，馬英九和蕭萬長代表國民黨在選舉中獲得勝利，完成政黨輪替。時任德國外長施泰因邁爾就台灣選舉發表講話時提到：「聯邦政府對台灣的選舉表示肯定，德國支持台灣的民主價值觀和該島嶼的經濟發展。為了該地區的和平與安全，我們現在希望雙方進行和平對話，從而使台海局勢得到持久的緩和。」

2012年德外長祝賀馬英九「總統」

四年過後，馬英九於2012年總統大選再度獲勝，順利連任。當時的德國外長韋斯特韋勒（Guido Westerwelle）發布聲明稱：「台灣舉行了自由公平的選舉，我祝賀馬英九總統連任，此次選舉過程再次展現了台灣高度的民主法治。作為一個中國政策的一部分，德國未來將繼續推動台灣與德國的交流。」

接著在2016總統選舉中，民進黨籍的蔡英文勝選，台灣再度完成政黨輪替。當時二度擔任德國外長的施泰因邁爾在外交部聲明中提到：「自由公平的選舉清楚地表明，民主在台灣是多麼根深蒂固，民主價值在台灣是多麼崇高。維護台海和平與穩定是我們的首要任務，我們肯定台海兩岸關系迄今取得的進展，希望當前已經開始的對話以及得到雙邊認可的緩和政策能夠繼續下去。」

此外，與韋斯特韋勒的表態相同，施泰因邁爾也指出，德國將根據「一個中國政策」繼續促進德台之間的交流。

總理府2020年回應台選舉：無可奉告

2020年，蔡英文以高達57%的得票率連任總統，但當時的德國政府對此卻反應冷淡，僅時任德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）在社媒上對蔡英文連任表示了祝賀。

當被問到時任德國外長馬斯（Heiko Maas）對台灣選舉的表態時，德國外交部發言人僅稱，上述問題更適合在聯邦政府新聞發布會上提出。而在德國總理府例行記者會上，政府發言人塞伯特（Steffen Seibert）被問及德國政府是否會對蔡英文連任台灣總統表示祝賀時，僅以無可奉告作為回應。但他談及選舉本身時表示：「我們對這些自由民主的選舉得以和平順利舉行表示肯定」。

（綜合報導）

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