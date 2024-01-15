賴清德勝選喊「3重大意義」 郭正亮一聽昏倒：不知所云

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統、立委大選已落幕，總統當選人賴清德也於13日晚間在國際記者會上，發表勝選感言。賴清德提及，這次的勝選代表三個意義，並向各國媒體強調「台灣締造了民主陣營的第一場勝利」。不過，前立委郭正亮卻表示，聽完賴清德勝選感言差點昏倒在地。

賴清德於記者會上發表勝選感言稱，作為2024世界大選年，最矚目的第一場大選，台灣締造了民主陣營的第一場勝利。這場勝利，有三個重大意義：第一個意義是台灣告訴全世界，在民主和威權之間，選擇站在民主這一邊，中華民國台灣，會繼續和國際民主盟友並肩同行。

賴清德接著說明，第二個意義是台灣人民用行動，成功抵禦外部勢力的介入。因為大家相信，自己的總統自己選。第三個意義，在三組候選人中，賴蕭配得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。

對此，郭正亮在《觀點》節目上指出，賴清德在此次選舉中，僅獲得約40%的得票率，「你（賴清德）有勝嗎？你只有40%誒」。他表示，賴提到的第一個意義讓他很不知所云，「難道侯友宜或柯文哲當選，有選擇威權嗎？」自己當時聽到這句話差點昏倒在地。

郭正亮說明，賴一直對中國大陸介選一事耿耿於懷，但抖音主要閱聽眾是大陸老百姓，台灣人並非多數。接著，他批評，賴清德的當選感言在國際記者會上擺明是「大外宣」，向國際媒體解釋自己當選的意義，所以隔天美國、英國所有報紙都會引用賴的說法，「問題是這是真相嗎？這不是真相」。

郭正亮強調，侯友宜與柯文哲並沒有主張會立刻和大陸統一，所以並沒有民主與威權的選擇，認為賴清德言論太多餘，直酸「我聽不懂他（賴清德）在說什麼，你又不是跟習近平在選」。