2024大選／台中六選區羅廷瑋突圍勝出！教授點出：盧秀燕「外溢效益」很強

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

image source：FB／羅廷瑋

文／陳彥羽

台中第六選區因為現任立委黃國書不競選連任，由民進黨候選人江肇國強碰國民黨候選人羅廷瑋。選舉結果出爐，江肇國拿下44.58%得票率，羅廷瑋拿下52.10 %，成功在「五五波」選區當中殺出。

羅廷瑋於個人臉書提到，感謝偉大的台中，感謝光榮的市民，小羅已經確定當選，這份責任與光榮，不屬於自己，是專屬於全體台中市民。感謝在這場選戰過程中，讓我成長、讓我了解自己為台中發聲、為台中做事的意志如此堅定。

江肇國、羅廷瑋聲量「麻花捲」 羅廷瑋議員選票基礎成關鍵

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，比較兩組立委候選人近一個月《選戰溫度計》的各面向指數，羅廷瑋、江肇國聲量呈現「麻花捲」的糾纏態勢，聲量總比數由羅廷瑋勝出，江肇國擴散廣度小幅領先。羅廷瑋搭上由四位國民立委黨候選人所組成「台中F4」的熱度，在各大藍營造勢場合都皆有足夠曝光機會。台中市長盧秀燕也多次陪同羅廷瑋掃街拜票，協助固守選票。日前民眾黨總統候選人柯文哲更協助錄製推薦影片，成為名副其實的「藍白合」示範選區。

image source：選戰溫度計

外界解讀「2022市長延長賽」 雙方最後關頭拚掃基層

江肇國找來總統府秘書長林佳龍進行車掃，外界也解讀視為盧秀燕、林佳龍兩人的延長賽。江肇國也啟動陸戰攻勢，積極前往選區內市場拜票。另外，兩位候選人在去年底互告，啟動司法戰，成為本次選戰當中值得注意的場外焦點。

江肇國本命區力量被抵銷 羅廷瑋選區人口成優勢

江肇國在中區、西區有三屆議員經歷，而羅廷瑋在東區、南區有兩屆議員經歷，不過值得一提的為，羅廷瑋兩屆議員選舉中都是該選區第一高票。對此，東海大學通識教育中心教授潘兆民指出，羅廷瑋原先的選區東南區，選舉人數多、票多，足夠把江肇國的本命區的力量給抵消掉。此外，盧秀燕在本屆選舉中「外溢效益」很強，跳下來全力挺藍軍，不斷透過語音、站台輔選的方式來協助候選人。

潘兆民直說，中、西區是江肇國的本命區，但問題出在該區票數少，加上雖然打著「黃國書接班人」的招牌，但實質上黃國書、市議員黃守達並沒有真正的輔選。

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