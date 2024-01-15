2024大選／桃園邱若華贏下第六選區！學者分析呂玉玲勝選關鍵：其他人實力強但無法撼動

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

image source:翻攝FB／(左）呂玉玲、（右）邱若華

文／姜雅馨

第16屆立委選舉結果今（13）日出爐，桃園第五選區國民黨候選人呂玉玲、民進黨候選人劉仁照及民眾黨候選人賴香伶實力不分上下，呂玉玲最終贏得89,372票（43.88%）成功四連霸，其餘競爭者劉仁照69,022票（33.89％）、賴香伶43,691票（21.45％）、司法改革黨候選人易乃文則有1,580票（0.78%）。

國民黨籍候選人邱若華、無黨籍候選人趙正宇與民眾黨籍候選人李慕妍形成三腳督戰況的第六選區，選舉結果出爐，邱若華81,513票（40.93%）、趙正宇76,346票（38.34％）、李慕妍35,183票（17.67％）、劉睿宸2,689票（1.35％）、葉堂宇2,523票（1.27％）、翁紹庭890票（0.45％），由邱若華順利贏得桃園市第六選區立委席次。

第五選區－呂玉玲四連霸立委！劉仁照、賴香伶敗北

桃園市立委第五選區（平鎮區、龍潭區），呂玉玲來勢洶洶，自2012年當選立委後連任三屆至今，與曾擔任前平鎮市長及桃園市議員的丈夫陳萬得長期深耕平鎮地區，兒子陳韋曄接棒桃園市議員，母子在中央與地方連線爭取資源。

劉仁照其父為前平鎮市民代表劉國榮，積攢不少地方人脈，劉仁照曾三連霸桃園市議員，身為三寶爸，平時極為關注育兒福利及交通建設議題。另外，賴香伶長期關注勞動議題，曾以台北市勞動局長身份表態支持華航空服員罷工行動，2020年曾參與全國不分區立委選舉，2022年更代表民眾黨參選桃園市長。

▲國民黨籍候選人呂玉玲（中）選票贏過民進黨籍候選人劉仁照（左）、民眾黨籍候選人賴香伶（右），當選桃園市第五選區立委。

image source:翻攝FB／（左）劉仁照、（中）呂玉玲、（右）賴香伶

呂玉玲網路聲量超車其他候選人！賴祥蔚：強勢不被撼動

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，分析近30天劉仁照、呂玉玲及賴香伶各面向指數，從網路聲量來看，前總統馬英九、桃園市長張善政、桃園市議員梁為超力挺呂玉玲；行政院副院長鄭文燦力挺劉仁照；民眾黨總統候選人柯文哲和賴香伶同台造勢，三位候選人均受造勢影響帶動網路討論聲量，其中呂玉玲網路聲量為7千筆，成為討論度較高候選人。

其他指數部分，好感度呂玉玲以1.8遙遙領先，新聞擴散廣度、粉絲互動力則以劉仁照66個頻道、15萬1千贏過其他兩位候選人。

▲2024選戰溫度計桃園市第五選區分析。

image source:選戰溫度計

台灣民眾黨桃園市黨部主委黃成峻說明，台灣選舉本來就會因為很多因素干擾，包含兩岸關係、議題陳述跟攻防都會影響。「台灣的民主政治很特別，就算選立法委員也是要接地氣！」國立臺灣藝術大學廣播電視學系專任教授賴祥蔚說明，桃園市第五選區雖然是三強爭霸，但呂玉玲四連霸機率高，主因在於地方服務扎實，儘管民進黨、民眾黨挑戰者不容小覷，最終仍難以翻盤。

「桃園市第五選區選情沒有太大懸念，呂玉玲連任第四任立委，她的實力各方面相對強很多，加上平鎮、龍潭選區本來就藍大於綠。」中華亞太菁英交流協會王智盛教授指出，呂玉玲盡力把桃園市立委選票越做越高，積累未來爭取桃園市長機會，儘管劉仁照、賴香伶有一定實力，都不足以撼動。

第六選區－邱奕勝姪女邱若華勝選！ 趙正宇、李慕妍吞敗

桃園市立委第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區12里），國民黨邱若華為桃園市議長邱奕勝姪女，曾任邱奕勝服務處秘書，政治背景豐富；民進黨趙正宇是現任桃園區域立委，出身八德眷村，曾任桃園縣3屆議員，桃園升格直轄市後以無黨籍身份第一高票當選連任桃園市議員，今年力拚三連霸立委，廣受泛綠勢力支持，不過受到SOGO弊案、八德體育館天花板崩塌意外，負面新聞影響選情；民眾黨李慕妍為政壇新起之秀，不僅是婚紗品牌創辦人，也曾擔任桃園市黨部發言人，盼能進入立法院為身障者等弱勢族群發聲。

▲國民黨籍候選人邱若華（中）選票贏過無黨籍候選人趙正宇（左）、民眾黨籍候選人李慕妍（右），當選桃園市第六選區立委。

image source:翻攝FB／（左）趙正宇、（中）邱若華、（右）李慕妍

邱若華「3力高」優勢強！學者曝關鍵：有助吸年輕選票

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站分析，近30天邱若華、趙正宇、李慕妍各面向指數，邱若華聲量高峰落在張善政、邱奕勝為其站台；趙正宇在八德大湳轉運站召開立法院交通委員會考察，針對客運虧損補貼、路線停開問題討論，爭取1,200萬增加至1億4千萬補助，維護民眾交通權益；民眾黨籍副總統候選人吳欣盈與民眾黨桃園市立委候選人賴香伶、李慕妍前往忠貞市場拜票，成功拉抬李慕妍網路聲量。

綜合觀察其他數據項目，邱若華網路聲量（3千筆）、好感度（7.0）、粉絲互動力（11萬5千）遙遙領先其他對手，趙正宇則是在新聞擴散廣度74個頻道略贏邱若華69個頻道。

▲2024選戰溫度計桃園市第六選區分析。

image source:選戰溫度計

「桃園第六選區是選情最難、最懸疑的一個選區！」王智盛教授指出，由於單一選區激戰過程會發生邊緣排擠，李慕妍沒有底子、沒有空戰、沒有知名度，會優先掉隊。「這是很現實的一個狀況，單一選區都會極大化到兩個可能當選的候選人身上，所以李慕妍大概會先排除。」賴祥蔚則說，邱若華是議長姪女，具地方實力，加上她本身條件很優秀，有助於吸引年輕選票，選舉聲勢浩大，很有機會戰勝現任的趙正宇。

王智盛指出，近幾年趙正宇被貼上綠營、與鄭文燦友好等標籤，眷村票有一定程度鬆動，捲入爭議性問題，對趙正宇傷害極大。另外，邱若華對比趙正宇則是一個極端形象，吃到年輕選票，加上地方勢力形成她的強勢條件，「某種程度也讓眷村票部分留給邱若華」。

王智盛認為，邱若華在選舉中險勝，關鍵在於張善政是現任桃園市長，加上民進黨兩次當選都是在民進黨立委席次最強或是國民黨最弱的時候才有機會，今年立委席次情況不比之前，所以邱若華勝選機會較高。

黃成峻則補充，桃園市第六選區為艱困選區，選區包含中壢、內壢、八德、大溪等區，區域非常大，李慕妍是年僅27歲的政治素人，幕僚團隊都是以青年軍為主，除了與選民接地氣，也展現出她的創意、不同於其他政治人物思維，「因為她知名度不夠高，所以現在這段時間主要還是提升她的知名度，然後成為影響這兩黨間的關鍵力量」。





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