2024大選／桃園藍綠立委捉對廝殺！牛煦庭擊敗鄭運鵬、涂權吉超車黃世杰原因曝光

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

image source:翻攝FB／（左）牛煦庭、（右）涂權吉

文／姜雅馨

第16屆立委選舉結果今（13）日出爐，桃園市第一選區（蘆竹、龜山及桃園15里）新起之秀國民黨候選人牛煦庭拿下116,571票，以48.44％得票率擊敗現任民進黨立委鄭運鵬、無黨籍候選人馬治薇；第二選區則由涂權吉以103,697票、48.19％得票率成功搶下立委席次。

鄭運鵬重振旗鼓拚連任敗北！牛煦庭逾11萬票奪席次

桃園第一選區部分，鄭運鵬曾在2022年桃園市長選舉以近13萬票之差輸給國民黨籍候選人張善政，不過鄭很快重整旗鼓，擁有3屆立委經驗的他，這次祭出陸空並重策略，力拚4連霸。

藍營市議員牛煦庭去（2023）年重返國民黨，順利在黨內初選勝出，獲得提名參選立委，實力均不容小覷，黨內評估與鄭運鵬有一搏機會。最終選舉結果出爐，牛煦庭搶下116,571票（48.44%）、鄭運鵬拿下103,466票（43.00%）、馬治薇得到20,600票（8.56%），牛順利為國民黨拿下1席。

▲國民黨籍候選人牛煦庭（左）選票贏過民進黨籍候選人鄭運鵬（右），當選桃園市第1選區立委。

image source:翻攝FB／（左）牛煦庭、（右）鄭運鵬

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站分析近30天鄭運鵬、牛煦庭各項指數，鄭網路聲量主要來自2023年12月28日參加政論節目，及今年1月4日為副總統賴清德助選；牛網路聲量高峰則來自2023年12月14日蘆竹區競選總部成立大會，當時不分區立委候選人韓國瑜、國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政現身力挺，12月17日台北市長蔣萬安公開力挺學弟牛煦庭，直呼「我最近跑很多輔選行程，第一次碰到立委候選人比我還要帥的」，成功拉抬牛的網路聲量。

從數據資料可以發現，鄭運鵬網路聲量、媒體擴散廣度、粉絲互動力指數較高，但牛煦庭在好感度方面以1.6大幅超車鄭運鵬的0.6。

▲2024選戰溫度計桃園市第1選區分析。

image source:選戰溫度計

國立臺灣藝術大學廣播電視學系專任教授賴祥蔚表示，鄭運鵬雖有全國性高知名度，不過牛勤跑基層，導致這場選戰兩人勢均力敵，「如果是牛煦庭獲勝，應該是選民想要換人做做看，尤其是年輕人想要支持年輕人」。

「鄭已是三連霸立委，同時才剛選過桃園市長，理論上應該要輕鬆取勝牛煦庭，可是牛還是來勢洶洶，對鄭形成艱困選戰。」中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛認為，鄭運鵬此次選舉透露很大警訊，造成危機的兩大原因，第一是鄭運鵬主力空戰，但地方經營有不同陣營，這也是他一直以來相對弱勢的地方，從縣市長選舉也能發現選民區已有所鬆動；第二是牛煦庭狹有年輕優勢，雖然國民黨內部出現桃園市議員「村長」詹江村等其他競爭者，但朱立倫、韓國瑜等人出手安撫，加上龜山選區眷村較多，牛整體後勢看漲，也讓鄭處於危急狀況。

王智盛指出，牛煦庭能夠勝選關鍵在於組織票，雖然他相對年輕，不過組織票有多少願意給牛煦庭也是關鍵，「第一個就是龜山、大園的眷村票，如果有更多更強勢的眷村票出來，那牛煦庭是有機會的」，另外，詹江村原打算自行分裂參選，在朱立倫安撫下妥協，但和願意全力支持牛煦庭仍有差距，若詹江村全力投入協助，勝算就會多上一分。

被視為前任縣長延長賽！涂權吉拿下逾10萬票勝出

至於桃園第2選區，雖有5人參選，但主要呈現藍綠激戰。國民黨候選人涂權吉是現任桃園市議員，長期深耕楊梅地區，更曾任立委廖正井主任、吳志揚秘書，資歷完備；民進黨候選人黃世杰是現任立委，因父執輩掌握水利會系統，加上是總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦「台大法律系學弟」、副總統賴清德「建中學弟」光環加持，地方人脈相當廣泛。

有趣的是，涂權吉與黃世杰此次競爭也被外界視為「前任縣長之爭延長賽」。最終選舉結果出爐，由涂權吉以103,697票（48.19％）贏過黃世杰102,468票（47.61％）、無黨籍候選人王思玟7,127票（3.31％）、中華統一促進黨1,912票（0.89％），為國民黨拿下桃園區域立委席次。

▲國民黨籍候選人涂權吉（右）選票贏過民進黨籍候選人黃世杰（左），當選桃園市第2選區立委。

image source:翻攝FB／（左）黃世杰、（右）涂權吉

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，近30天涂權吉網路聲量主要來自國民黨副總統候選人趙少康陪同拜票、跟隨垃圾車掃街、舉辦「戰鬥藍團結誓師大會」合體國民黨不分區候選人韓國瑜等，帶起網友討論；黃世杰則因鄭文燦出席「揪客家．揪團賴聊親子派對」活動時公開力挺，連帶拉抬網路聲量。

另從數據層面分析，雖然網路聲量涂權吉以4千筆輸給黃世杰9千筆，但就好感度、新聞擴散廣度及粉絲互動力都是涂權吉勝出。

▲2024選戰溫度計桃園市第2選區分析。

image source:選戰溫度計

賴祥蔚指出，涂權吉獲勝顯示桃園大環境民心思變，「就連立法委員也想要政黨輪替」；王智盛則指出，黃和涂分別在鄭文燦與吳志揚兩個桃園前市長市府團隊服務過，此戰也被視為是市長延長賽。

王智盛說明，涂權吉選前雖落於下風，但此次能夠勝選，主要可能是11月下旬開始追打沿海三鄉鎮SRF電廠弊案，由於黃世杰一直處於被動不回應的狀況，但對他有殺傷力，涂權吉聲勢開始一路往上，加上黃世杰強勢區域沿海三鄉鎮（大園、觀音、新屋）的選民發酵效果超乎預期，成為涂的關鍵逆轉所在。





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