快訊

諾魯索取鉅額經濟援助還「比價」 外交部譴責：受陸利誘罔顧長年情誼

蔡政府最後一次高階警人事案發布 方仰寧接警專校長

諾魯「突擊式斷交」上午11時45分才告知 外交部：對方心意已決

2024大選／桃園藍綠立委捉對廝殺！牛煦庭擊敗鄭運鵬、涂權吉超車黃世杰原因曝光

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

image source:翻攝FB／（左）牛煦庭、（右）涂權吉

文／姜雅馨

第16屆立委選舉結果今（13）日出爐，桃園市第一選區（蘆竹、龜山及桃園15里）新起之秀國民黨候選人牛煦庭拿下116,571票，以48.44％得票率擊敗現任民進黨立委鄭運鵬、無黨籍候選人馬治薇；第二選區則由涂權吉以103,697票、48.19％得票率成功搶下立委席次。

鄭運鵬重振旗鼓拚連任敗北！牛煦庭逾11萬票奪席次

桃園第一選區部分，鄭運鵬曾在2022年桃園市長選舉以近13萬票之差輸給國民黨籍候選人張善政，不過鄭很快重整旗鼓，擁有3屆立委經驗的他，這次祭出陸空並重策略，力拚4連霸。

藍營市議員牛煦庭去（2023）年重返國民黨，順利在黨內初選勝出，獲得提名參選立委，實力均不容小覷，黨內評估與鄭運鵬有一搏機會。最終選舉結果出爐，牛煦庭搶下116,571票（48.44%）、鄭運鵬拿下103,466票（43.00%）、馬治薇得到20,600票（8.56%），牛順利為國民黨拿下1席。

國民黨籍候選人牛煦庭（左）選票贏過民進黨籍候選人鄭運鵬（右），當選桃園市第1選區立委。

▲國民黨籍候選人牛煦庭（左）選票贏過民進黨籍候選人鄭運鵬（右），當選桃園市第1選區立委。

image source:翻攝FB／（左）牛煦庭、（右）鄭運鵬

根據「2024選戰溫度計　贏讚台灣未來」官方網站分析近30天鄭運鵬、牛煦庭各項指數，鄭網路聲量主要來自2023年12月28日參加政論節目，及今年1月4日為副總統賴清德助選；牛網路聲量高峰則來自2023年12月14日蘆竹區競選總部成立大會，當時不分區立委候選人韓國瑜、國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政現身力挺，12月17日台北市長蔣萬安公開力挺學弟牛煦庭，直呼「我最近跑很多輔選行程，第一次碰到立委候選人比我還要帥的」，成功拉抬牛的網路聲量。

從數據資料可以發現，鄭運鵬網路聲量、媒體擴散廣度、粉絲互動力指數較高，但牛煦庭在好感度方面以1.6大幅超車鄭運鵬的0.6。

2024選戰溫度計桃園市第1選區分析。

▲2024選戰溫度計桃園市第1選區分析。

image source:選戰溫度計

國立臺灣藝術大學廣播電視學系專任教授賴祥蔚表示，鄭運鵬雖有全國性高知名度，不過牛勤跑基層，導致這場選戰兩人勢均力敵，「如果是牛煦庭獲勝，應該是選民想要換人做做看，尤其是年輕人想要支持年輕人」。

「鄭已是三連霸立委，同時才剛選過桃園市長，理論上應該要輕鬆取勝牛煦庭，可是牛還是來勢洶洶，對鄭形成艱困選戰。」中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛認為，鄭運鵬此次選舉透露很大警訊，造成危機的兩大原因，第一是鄭運鵬主力空戰，但地方經營有不同陣營，這也是他一直以來相對弱勢的地方，從縣市長選舉也能發現選民區已有所鬆動；第二是牛煦庭狹有年輕優勢，雖然國民黨內部出現桃園市議員「村長」詹江村等其他競爭者，但朱立倫、韓國瑜等人出手安撫，加上龜山選區眷村較多，牛整體後勢看漲，也讓鄭處於危急狀況。

王智盛指出，牛煦庭能夠勝選關鍵在於組織票，雖然他相對年輕，不過組織票有多少願意給牛煦庭也是關鍵，「第一個就是龜山、大園的眷村票，如果有更多更強勢的眷村票出來，那牛煦庭是有機會的」，另外，詹江村原打算自行分裂參選，在朱立倫安撫下妥協，但和願意全力支持牛煦庭仍有差距，若詹江村全力投入協助，勝算就會多上一分。

被視為前任縣長延長賽！涂權吉拿下逾10萬票勝出

至於桃園第2選區，雖有5人參選，但主要呈現藍綠激戰。國民黨候選人涂權吉是現任桃園市議員，長期深耕楊梅地區，更曾任立委廖正井主任、吳志揚秘書，資歷完備；民進黨候選人黃世杰是現任立委，因父執輩掌握水利會系統，加上是總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦「台大法律系學弟」、副總統賴清德「建中學弟」光環加持，地方人脈相當廣泛。

有趣的是，涂權吉與黃世杰此次競爭也被外界視為「前任縣長之爭延長賽」。最終選舉結果出爐，由涂權吉以103,697票（48.19％）贏過黃世杰102,468票（47.61％）、無黨籍候選人王思玟7,127票（3.31％）、中華統一促進黨1,912票（0.89％），為國民黨拿下桃園區域立委席次。

國民黨籍候選人涂權吉（右）選票贏過民進黨籍候選人黃世杰（左），當選桃園市第2選區立委。

▲國民黨籍候選人涂權吉（右）選票贏過民進黨籍候選人黃世杰（左），當選桃園市第2選區立委。

image source:翻攝FB／（左）黃世杰、（右）涂權吉

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，近30天涂權吉網路聲量主要來自國民黨副總統候選人趙少康陪同拜票、跟隨垃圾車掃街、舉辦「戰鬥藍團結誓師大會」合體國民黨不分區候選人韓國瑜等，帶起網友討論；黃世杰則因鄭文燦出席「揪客家．揪團賴聊親子派對」活動時公開力挺，連帶拉抬網路聲量。

另從數據層面分析，雖然網路聲量涂權吉以4千筆輸給黃世杰9千筆，但就好感度、新聞擴散廣度及粉絲互動力都是涂權吉勝出。

2024選戰溫度計桃園市第2選區分析。

▲2024選戰溫度計桃園市第2選區分析。

image source:選戰溫度計

賴祥蔚指出，涂權吉獲勝顯示桃園大環境民心思變，「就連立法委員也想要政黨輪替」；王智盛則指出，黃和涂分別在鄭文燦與吳志揚兩個桃園前市長市府團隊服務過，此戰也被視為是市長延長賽。

王智盛說明，涂權吉選前雖落於下風，但此次能夠勝選，主要可能是11月下旬開始追打沿海三鄉鎮SRF電廠弊案，由於黃世杰一直處於被動不回應的狀況，但對他有殺傷力，涂權吉聲勢開始一路往上，加上黃世杰強勢區域沿海三鄉鎮（大園、觀音、新屋）的選民發酵效果超乎預期，成為涂的關鍵逆轉所在。


延伸閱讀

不斷更新／桃園立委開票懶人包！藍綠拉鋸對決　牛煦庭暫時領先鄭運鵬

不斷更新／台北立委開票懶人包　吳思瑤、徐巧芯目前大幅領先！各區票數一次看

不斷更新／台南立委開票懶人包！南4李全教宣布敗選　3綠委自行宣布當選　最新票數一次看

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://dvi.pse.is/57yrmg

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://linktr.ee/housedailyview

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

鄭運鵬敗選卻成「國民把拔」！兒子德德人氣翻漲 12年前曾是這個代言人

獲封台版車銀優！鄭運鵬帥兒紅到對岸 陸網驚呼：像漫畫的美少年

他敗選成國民把拔！帥兒震撼全台 被讚千年一遇美男子

他敗選成國民把拔！帥兒震撼全台 被讚千年一遇美男子

相關新聞

國民黨選後面臨罷免及逼宮？江怡臻：沒有發酵也並未得到認同

國民黨2024年總統選舉被外界認為慘敗，黨外有民間醞釀罷免新北市長侯友宜氛圍、黨內有逼供黨主席朱立倫聲浪。新北市議員江怡...

國民黨內傳敗選責任檢討聲 侯友宜：完全概括承受

國民黨總統選舉失利後傳有敗選責任檢討聲音，代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜表示是他的責任，對所有不滿完全概括承受；他也...

被延攬當台中副市長？蔡壁如表態「壓力很大」可能婉拒

民眾黨台中一選區立委候選人蔡壁如力戰民進黨立法院副院長蔡其昌，她高票落敗後，決定在台中海線深耕4年後再戰蔡其昌，外傳她可...

傳盧秀燕延攬任台中副市長 蔡壁如說話了！同時強調不會退出民眾黨

外界盛傳台中市長盧秀燕擬延攬前立委蔡壁如擔任副市長，蔡壁如今天受訪表示，雖是外面傳言，但這職務對她而言壓力很大且感到沉重...

2024大選／高雄李眉蓁敗選關鍵揭曉！黃捷抓緊年輕選票 美女刺客李明璇難敵老將

2024年總統及立法委員選舉開票結果於今（13）日稍早出爐，區域立委的六都選情尤為大家關注的焦點。在高雄8個選區中，力拚守住全部席次的民進黨在本次大選最終如願8席全數拿下，國民黨於高雄選區掛蛋，包含選前被認為最有希望的左楠區也未能突破。

2024大選／新竹縣市立委誰勝出？柯文哲胞妹柯美蘭敗選　王婉諭空戰不敵林思銘深耕

2024年總統及立法委員選舉開票結果今（13）日揭曉，除了總統大選結果外，各縣市區域立委的戰況也備受矚目。在所有縣市中，新竹市及新竹縣選情尤為膠著，哪個黨派能拿下新竹地區的席次，是許多人關注的焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。