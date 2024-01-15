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2024大選／台北吳思瑤三連霸！5字解釋「孤鳥」高嘉瑜為什麼會輸？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

image source：吳思瑤／李彥秀

文／楊千儀

上演三腳督亂鬥的台北市第一（士林、北投）、四（內湖、南港）選區立委選舉結果今（13）日出爐，第一選區由民進黨現任立委吳思瑤以91,958票、47.22%得票率順利連任，比主要對手國民黨張斯綱高出2萬0121票；第四選區則是國民黨去年拿下南港、內湖區議員選舉第一高票的市議員李彥秀復仇成功，以112,743票、47.63%得票率，擊敗老對手、民進黨的高嘉瑜，返回國會。

第一選區－吳思瑤三連霸　擊敗張斯綱

第一選區部分，吳思瑤長年深耕士林、北投區，選前就展現高度求勝意志，表示已做好連任準備，對於政績及服務效能深具信心，這次以91,958票、47.22%得票率順利連任。本區選舉泛藍陣營分裂，國民黨張斯綱、無黨籍侯漢廷分食票盤，前者獲得71,837票，後者28,510票， 非綠選票未集中，成為吳思瑤勝選的主要原因。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，比較近30天3組立委候選人各項指數，以侯漢廷的聲量最高，主力放在社群媒體操作的他，在粉絲互動力遠超吳思瑤與張斯綱，不過聲量終究未化為選票。

image source：選戰溫度計

針對本次吳思瑤勝選的選舉結果，國立中山大學政治學研究所教授劉正山分析，空戰表現較佳的侯漢廷明顯分掉了張斯綱藍營的票，對戰去年得票率就過半的吳思瑤，翻盤的機會更加微小，最後也呈現了沒懸念的結果。

第四選區－李彥秀漁翁得利　擊敗腹背受敵的高嘉瑜

備受各界關注的第四選區，由李彥秀以112,743票、47.63得票率出線，泛綠陣營分裂的民進黨高嘉瑜及無黨籍吳欣岱分別拿下95,241票、26,382票。近年來因炮口屢屢對內遭支持者抨擊的高嘉瑜，受到同樣主打抗中保台、台灣基進黨的吳欣岱所衝擊，泛綠選票明顯分散情況下，李彥秀坐收漁翁之利，一洗上屆連任立委失利、敗給高嘉瑜的結果，成功復仇。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，比較近一個月3組立委候選人各項指數，吳欣岱的網路聲量及粉絲互動力高居領先地位，在空戰上有極大的優勢，造成同樣擅於操作話題、搶攻媒體版面的高嘉瑜極大威脅；好感度方面李彥秀則是3人最高，可以看出高嘉瑜炮打黨內的「孤鳥」行徑，近幾年在民進黨「仇恨值增大」，對自身選情有所影響。

image source：選戰溫度計

針對本次選舉結果，世新傳播博士學程教授游梓翔表示，上屆選舉高嘉瑜被認為是強力黑馬，連在地經營多年的李彥秀都能打敗，不過只贏了6千多票，兩人幾乎在伯仲之間，今年受到呼聲極高的吳欣岱所影響，使高嘉瑜敗給了李彥秀。

李彥秀宣布勝選感言：「感謝大家，我們終於拿回這一席！4年前不夠努力輸掉，李彥秀堅持一步一腳印，爭取每一票支持，不會改變初衷，從來沒有離開港湖，我心裡都在想怎麼讓港湖最好。李彥秀必須拚，這場選戰有很多抹黑、有很多扭曲，感謝大家的支持，終於拿下這一席，我會讓大家知道，我不會讓大家失望，接下來4年我會努力拚，選戰過程有很多扭曲，有很多奧步，我堅持正直良善。」


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