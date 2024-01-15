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2024大選／新北吳崢空降失敗！羅明才超猛8連霸 「雲豹小公主」賴品妤無緣連任

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‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

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文／林子洵

2024年總統與立法委員選舉開票結果今（13）日揭曉，由立委賴品妤、立委參選人吳崢、吳沛憶、曾玟學、苗博雅等人組成「這個世代」連線，力拚進軍國會。

新北市區域立委結果出爐，第八選區（中和）由國民黨前立委張慶忠之子張智倫以89,808票，42.70％得票率拿下立委席位；第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）由國民黨七連霸現任立委羅明才以123,399票，得票率59.38％，順利八連霸；第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮），由國民黨曾以最高票當選市議員的廖先翔以92,489票，得票率50.83%拿下立委席位。

新北第八選區－吳崢來勢洶洶　難勝張智倫基本盤

新北市第八選區選情分析，民進黨現任立委江永昌不選連任，張智倫身為張慶忠之子，以政二代之姿出戰民進黨徵召時代力量前發言人吳崢，另外，民眾黨不分區立委邱臣遠也加入戰局，雖然中和被視為藍軍優勢區，本屆形成藍綠白三腳督激戰區，也讓許多人關注勝出人選。

「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站中，吳崢在網路聲量、好感度、新聞擴散廣度及粉絲互動上的討論，都遠高於張智倫、邱臣遠，但張智倫在當地的基本盤再加上中和一直被視為藍軍優勢區，因此張智倫仍佔優勢。

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台灣藝術大學廣播電視系主任賴祥蔚則表示，雖然吳崢來勢洶洶、民眾黨派邱臣遠參選，但長期以來，國民黨在中和的服務相當扎實，先前投票幾乎都是國民黨勝出。但吳崢畢竟是空降，若繼續留在中和深耕，下次翻盤機會相當大，不過此次贏面較小。

中華亞太菁英交流協會教授王智盛分析，中和區一直都是深藍區，當時是因2016年、2020年整體氛圍對民進黨較為有利，才會轉為綠地。本屆則略有不同，第一江永昌不參選、吳崢空降缺乏長期經營，相比張智倫擁有在地家族優勢，張會較為有利。

新北第11選區－羅明才成功八連霸

新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）被稱為全國最深藍選區，羅明才從立委選區改制前就持續連任至今，積極尋求八連霸，雖然得票率看似逐年下降，但還是強勢過半。

本次選舉，民進黨派出新科議員曾柏瑜挑戰，回溯2016年時民進黨曾派出議員陳永福上陣，曾柏瑜當時代表第三勢力參戰，形成三腳督搶票。當時，羅明才得票率51%，陳永福36.79%，曾柏瑜則為12.21%，仍是羅獨霸一方。

在「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站分析，羅明才不論是在網路聲量以及新聞擴散廣度上都較高，但曾柏瑜在好感度和粉絲互動力，也有一定程度的優勢。

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對此，賴祥蔚表示，羅明才有全國性的知名度，當地服務也相當好，曾柏瑜則並非一直以民進黨的身份參選，若她繼續在新店深耕，民進黨也願意持續支持，之後當選的機率才會提升，這次還是羅明才勝算較大。

王智盛則認為，該選區相對明朗、就是深藍選區，羅明才當選幾乎十拿九穩，不僅有自身經營、還有連任優勢。另外，曾柏瑜地方耕耘不如羅，要勝選有一定的困難度，羅明才本人也喊出「選票若到達一定的票數，將參選新北市市長」的自信承諾。

新北第12選區－政二代對決廖先翔出線　賴品妤無緣連任

新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）由現任立委民進黨賴品妤尋求連任，國民黨派出廖先翔挑戰。由於兩人都是政二代，且家族也都曾陷入爭議，不少人非常關注誰會勝出。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，賴品妤在網路聲量、好感度、新聞擴散廣度及粉絲互動力勝過廖先翔，但在媒體民調方面，廖卻明顯高於賴。

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賴祥蔚指出，對賴品妤造成威脅的並不是廖先翔，而是「賴品妤本身」，不僅知名度高、前些時期還引發爭議事件，因此，選民是否願意繼續支持賴，端看她的選民服務表現。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇強調，賴品妤深陷綠電疑雲，在網路上被譏為「雲豹小公主」形象受損，廖先翔則是基層實力強，廖先翔贏面較大。

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