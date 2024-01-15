2024大選／新竹縣市立委誰勝出？柯文哲胞妹柯美蘭敗選　王婉諭空戰不敵林思銘深耕

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

image source: FB／鄭正鈐、柯美蘭、立法委員 林思銘、王婉諭



文／蔡瓅萱

2024年總統及立法委員選舉開票結果今（13）日揭曉，除了總統大選結果外，各縣市區域立委的戰況也備受矚目。在所有縣市中，新竹市及新竹縣選情尤為膠著，哪個黨派能拿下新竹地區的席次，是許多人關注的焦點。最終新竹區域立委席次由國民黨全數包辦，新竹市為鄭正鈐勝出，新竹縣2個選區則分別由徐欣瑩及林思銘拿下。

影響藍綠選情的黑馬！柯美蘭是重要變因

新竹市立委面臨7搶1的局面，其中國民黨鄭正鈐、民進黨林志潔、時代力量邱顯智和無黨籍柯美蘭四人的實力不相上下，選情拉鋸。除了藍綠兩黨外，柯美蘭也被視為重要影響因素之一，雖然以無黨籍身分參加，但柯文哲胞妹的身分也讓他得到不少民眾黨支持者及中間選民的選票。該選區最後由鄭正鈐以92,014票、35.23%的得票率拿下。

國立中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪指出，鄭正鈐以傳統選戰為主，在網路上討論度較低，林志潔也有不少負面新聞，因此柯美蘭在該選區的影響力不容小覷，「不能排除柯美蘭帶來重大的影響。」

中山大學政治研究所教授劉正山則強調，柯美蘭是該選區的黑馬，同時也是影響選舉結果的關鍵。由於柯美蘭主要動搖的為中間選民，當中多為年輕族群，以新竹的選民結構而言，藍綠兩黨的選票都可能有部分被柯美蘭吸走，也因此讓選舉結果充滿變數。

「柯美蘭的影響力很大，如果柯美蘭被棄保，那麼林志潔很可能在該選區挑戰成功，因為鄭正鈐在上一屆36%、37%的得票率其實不是足夠強的，林志潔的學術知識形象又剛好對準了新竹市人口結構的胃口。」劉正山表示，在較為勢均力敵的情況下，最終還是會回到「政黨對決」。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站中的新竹市立委候選人網路聲量調查中可以看見，柯美蘭大幅領先其他候選人，於4日與柯文哲合體造勢更帶動網路討論，在社群上有一定的聲勢。從數據中可以看出柯美蘭在各方面都是一個非常具有影響力的候選人。

image source: 選戰溫度計

劉正山分析，回歸到兩黨對決後，柯美蘭的影響力首先會導致時代力量候選人邱顯智在該選區被邊緣化；林志潔的學術形象則讓他的選票與柯美蘭有所重疊，再加上邱顯智其實也會略微分掉一些林志潔的選票，相互分票的影響下，最終導致鄭正鈐勝選的結果，「在年輕、有願景、偏向台灣意識這些概念下的選民，基本上就是在邱顯智、林志潔和柯美蘭三個候選人中間遊走，最後就是鄭正鈐漁翁得利。」

竹縣第二選區「三腳督」 時代力量王婉諭影響力大

在新竹縣第二選區中，則出現「三腳督」的局面，由國民黨林思銘、民進黨曾聖凱、時代力量王婉諭等人競爭。其中林思銘經營在地多年、多次連任議員，民進黨素人曾聖凱則有陽交大助理教授的學者形象，風格清新，王婉諭長期關注社會議題，在網路上有非常大的影響力。三人各有優勢，在膠著的選情下最終由深耕當地的林思銘以76,608票、44.82%的得票率勝出。

劉正山分析，林思銘上一屆的得票率為36%，民進黨在該選區上一屆的得票率則為近35%左右，兩黨的勢力其實差距不大，因此時代力量的影響是關鍵原因之一，「要把時力的消長做為主角來看。」

透過「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站中新竹縣第二選區立委候選人網路聲量調查，也可以看見時代力量候選人王婉諭的網路聲量呈現壓倒性勝利，在10日和前台北市議員呱吉共同現身《賀瓏夜夜秀》節目，更是帶動聲勢成長，不難看出其影響力。

image source: 選戰溫度計

廖達琪表示，竹縣第二選區有較多高教育程度、具科技背景的選民，當中有許多人都是柯文哲的支持者，邏輯上選民結構對藍營有利，又加入了時代力量黨主席王婉諭參選，因此會分掉一些民進黨的票源。

劉正山則指出，在這樣的局勢下，雖然時代力量在近期的聲勢並不如以往，但派出王婉諭御駕親征，以其影響力而言，會對身為新人的曾聖凱較不利，也因此最終該選區由林思銘勝出，「王婉諭在國會的形象很好，在這樣的情況下選民在不太認識的曾聖凱和已經認識的王婉諭中間會選誰？」和新竹市選區的情況非常相似，在影響力較大的第三勢力介入下，最終就會由票源和該勢力重疊較小的候選人勝選。

稍早林思銘也於臉書發表勝選感言，感謝選民力挺：「新竹是我的家鄉、是我的根，若沒有新竹縣各位鄉親的信任，沒有各方好友的全力相挺，也不會有今天的思銘，能夠全心全意繼續服務鄉親，是我覺得最幸福的事。」

在該選區王婉諭的落選讓許多人感到惋惜，王婉諭於臉書貼文中表示，雖然沒能「翻轉新竹」，但仍會持續努力，同時也祝福勝選的對手林思銘，「謝謝大家的支持，即使敗選，我們仍然寫下歷史，成為第三勢力中，第一個在藍、綠都參選夾殺的情況下，仍以第二名之姿，緊咬對手直到最後一刻的區域候選人。」「我們一起看見了改變的力量，更看見了希望的曙光。」



