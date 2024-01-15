2024大選／高雄李眉蓁敗選關鍵揭曉！黃捷抓緊年輕選票 美女刺客李明璇難敵老將

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

image source: FB／李柏毅 拚搏未來、黃捷、賴瑞隆

文／蔡瓅萱

2024年總統及立法委員選舉開票結果於今（13）日稍早出爐，區域立委的六都選情尤為大家關注的焦點。在高雄8個選區中，力拚守住全部席次的民進黨在本次大選最終如願8席全數拿下，國民黨於高雄選區掛蛋，包含選前被認為最有希望的左楠區也未能突破。

第三選區－「雙李」對戰！綠營守住指標性左楠地區

在高雄第三選區中，由藍綠陣營老將李眉蓁、李柏毅「雙李」對戰，深耕基層的兩人在選前各界預估中實力不相上下。橫空加入戰局的「臺灣麻將最大黨」郭璽，因為潛艦國造話題帶起關注度，被認為也有可能動搖藍綠選情。該選區最終由李柏毅以108,184票、49.06%的得票率勝出。

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站分析，李眉蓁雖然在網路好感度及社群粉絲互動力大勝其他候選人，不過網路聲量及新聞擴散廣度上並不如李柏毅有優勢。在11日高雄市長陳其邁和李柏毅以及高雄第六選區立委候選人黃捷共同掃街拜票，更是讓李柏毅網路聲量大幅成長，在整體聲勢上，李眉蓁略有不及。

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中山大學政治研究所教授劉正山分析，第三選區是國民黨在高雄市最有可能的綠營破口。劉世芳臨時退選，改由李柏毅上陣，在這樣的情況下李眉蓁的選情預估較為樂觀，因此最終會回歸到政黨之爭，不分區立委候選人韓國瑜就成為重要影響因素，「這一區其實就是看政黨的對決了，高雄的爭議選區（第三、第六選區）都會跟韓國瑜有關，會回歸到挺韓派跟罷韓派的對決」。

最終的開票結果，李眉蓁雖然選前各界看好，但仍不敵李柏毅，顯示綠營在高雄仍有守住勢力，再加上罷韓派的票源，讓民進黨拿下左楠地區。劉正山指出：「李眉蓁落選等於民進黨在這個區域沒有衰退，因為這是一個非常具有指標性的地方，左楠由民進黨拿下，就是一個非常大的指標，這區拿下來了，沒有什麼區拿不下來。」最終民進黨也拿下了高雄全部的區域立委席次。

李柏毅於臉書粉絲專頁發文感謝選民願意給予立委新人機會，同時也感謝一路相伴的左楠戰隊，「今天的結果絕非終點，而是新的起點，更是左營楠梓將繼續在路上穩健前進的成果。」面對敗選李眉蓁則表示會繼續前進：「感謝所有朋友不離不棄的相挺，我們輸掉了選舉，但沒有輸掉自己。未來的日子，我們繼續堅持信念，繼續前進。」

第六選區－黃捷發揮空戰優勢 「年輕選票」成選情關鍵

在選前各家預測中，高雄第六選區選情一直充滿變數，由民進黨黃捷、國民黨陳美雅、喜樂島聯盟郭倍宏三人陷入激戰。原先出戰該選區的民進黨立委趙天麟因桃色風波棄選，改由黃捷參選，被認為是最戲劇化的選區。開票結果稍早出爐，由黃捷以113,670票、51.01%的高得票率勝出。

劉正山分析，身為罷韓重將的黃捷具有全國知名度，在空戰部分佔盡優勢，也是高雄市長陳其邁提名，在候選人中最被看好。不過空降參選可能被郭倍宏分票，造成陳美雅得利，年輕世代的票源是一大關鍵，「郭倍宏分的票大部分是台派比較年長的選民，其實是他們兩個鷸蚌相爭，郭倍宏有財力，民進黨有黨派形象，所以他們依照世代去分票了，年輕選票往黃捷走，選民回不回來投票就是一個關鍵。」

在「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站分析中，黃捷不管是網路聲量、新聞擴散度還是社群粉絲互動力都遠高於其他候選人，10日與不分區候選人王義川在高雄街頭進行「搶救王義川大兵」車隊掃街，帶動網路討論。

黃捷在空戰方面明顯較為突出，吸到不少習慣使網路社群的年輕世代票源，這些年輕選票正是影響選情的重要變因。

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中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪指出，黃捷與陳美雅在該選區戰況鋸，不過黃捷的空戰及知名度還是帶來比較大的優勢，「她（黃捷）的知名度是全國性的，所以有年輕選票。在這個選區來講，她對年輕人有一定的吸票效果，雖然有郭倍宏在分票，但還是較有勝出機會。」

稍早黃捷也發表勝選感言，對於高雄市民、選民以及一路走來的團隊表達感謝：「勝選的成果屬於大家、屬於高雄市民，我會加倍努力、百倍打拚，實現政見承諾，為了更好的高雄，請您繼續與我捷伴同行。」

「責任來了，我一定會勇敢的踏上最前線，推動國家進步的力量，不忘初衷、保持服務熱忱，守護我們共同的家鄉—高雄。」

第八選區－美女刺客李明璇挑選最綠選區 社群影響力難以撼動老將選情

第八選區一直以來被視綠營在港都的最大票倉，民進黨該選區歷屆得票率都非常高。面對爭取連任的綠營老將賴瑞隆，國民黨派出「美女刺客」李明璇力挽狂瀾。不過最終該選區仍由賴瑞隆以121,064票、57.75%的得票率壓倒性勝出。

面對深耕在地、陸戰方面具有絕對優勢的賴瑞隆，國民黨刺客李明璇力拚翻轉選情，在「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站分析中可以看見，李明璇的網路聲量、社群粉絲互動力都大幅領先賴瑞隆，選前在聖誕夜與其他藍營選將一同在街頭「報佳音」，活動後的社群發文更是帶動網路聲量及好感度成長，積極透過空戰策略吸引選票。

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雖然李明璇在網路互動上表現亮眼，不過劉正山分析，賴瑞隆在該選區經營多年，不容易受到空戰影響，國民黨的刺客戰術較難動搖選情，「賴瑞隆是已經連任多次的立委，而且在上一屆有57%的得票率，也沒有什麼負面消息，所以選情很難被影響。這裡的『刺客』的意思，其實就是地方經營不夠。」

廖達琪指出，李明璇話題性十足，雖然難以在深綠選區中翻盤，不過未來的發展可以期待，「李明璇不但會製造話題還會運用空戰，可以說是打得很漂亮，但是離勝選還是有一點距離，這次應該算是為未來舖路。他還很年輕，打法、能見度還有能力都很好，可以說是未來可期。」



