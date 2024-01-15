2024大選／不敵盧秀燕助攻！莊競程苦戰藍營票倉「搶救失敗」

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

image source：FB／黃健豪

文／陳彥羽

台中立委第五選區結果出爐，國民黨立委候選人黃健豪奪下51.55%得票率，民進黨現任立委莊競程得到41.08%得票率，黃健豪本次選舉成功突圍；過去第五選區被視為藍營票倉，更是台中市長盧秀燕的「本命區」。根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，比較近一個月2組立委候選人各面向指數，莊競程在擴散廣度指標上領先，粉絲互動力指標也力壓對手，黃健豪在網路聲量、好感度的指標，都超越莊競程，成功扳回一城。

黃健豪於個人臉書提到，謝謝在這次選戰中支持健豪的各位，要向大家宣布，自己已經贏得此次立委的選舉。這場勝利不是屬於個人的勝利，而是全體北區、北屯區的市民，以及台中市民的勝利，大家選擇健豪就是希望自己的家鄉能夠改變，能夠建設自己的家園，希望台灣往更好的發展努力。

image source：選戰溫度計

曾朝榮協助穩固基層 民進黨大咖協助搶救莊競程

莊競程舅舅曾朝榮擔任過多屆議員，在地方基層實力堅強，莊競程表示，自己任內為台中市爭取很多建設，像是教育、福利經費或是班班有冷氣。日前民進黨不分區候選人王義川發起「川流不息，民主前行」環台大車掃，也前進台中第五選區合體車掃，並喊「全力搶救莊競程」。

黃健豪、盧秀燕組中捷「最佳CP」 教授:展現一定要拿的氣勢

黃健豪除了拜票外，也多次找盧秀燕回選區固守票源，盧秀燕更呼籲支持侯康配與黃健豪，組成台中捷運「最佳CP」，讓台中建設不卡卡。選前黃金週時，莊競程邀請對手黃健豪在松竹寺前「民主擂台」辯論，不過黃健豪最終沒有現身，也在選戰倒數期間增添不少話題。

針對最終選舉結果，東海大學通識教育中心教授潘兆民指出，黃健豪本次提出把捷運路線來延伸，跟盧秀燕的合作受到市民支持，也展現出「黃健豪那區一定要拿」的氣勢。此外，還打出綠委都在睡覺，沒有協助台中，只有選藍軍才能推動台中交通建設的形象。

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