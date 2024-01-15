2024大選／台中四選區「代母復仇」廖偉翔出線！最後兩週空戰力道打下勝基

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

image source：FB／廖偉翔

文／陳彥羽

台中立委第四選區結果出爐，民進黨現任立委張廖萬堅拿下47.35%得票率，而國民黨立委候選人廖偉翔贏得50.02%得票率；台中第四選區將被外界點評為「五五波」選區，本屆由挑戰立委三連霸的張廖萬堅對上廖偉翔，在上一次2020年的立委大選中，廖偉翔的母親黃馨慧在立委選舉中落敗給張廖萬堅，廖偉翔本次也成功上演「復仇之戰」。

廖偉翔在個人臉書提到，未來進入國會後，自己會銘記8個字，「勿驕勿縱、莫忘初心」，為眾人臉上的笑容努力跟付出！因為鄉親們給廖偉翔的機會跟期待得來不易，勝選是責任的開始，所以自己會更珍惜、更加努力，用最謙卑的心，兢兢業業的服務大家。

獲柯文哲推薦、緊咬高端議題 廖偉翔網路聲量強滾滾

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，比較近兩週2組立委候選人各面向指數，廖偉翔聲量領先，張廖萬堅在好感度部分則是取得大勝，另外在擴散廣度的指標上也小幅超前。日前民眾黨總統候選人柯文哲錄製「推薦影片」，喊話台中第四選區支持廖偉翔，一起成為改變台灣的力量。

在此之前，廖偉翔等人緊咬高端疫苗議題，甚至召開記者會，指控高端炒股、涉嫌內線交易，反遭到高端提告，引發網友熱議。廖偉翔專攻「低薪、高房價、少子化」等議題，希望可以藉此拉近與青年的距離，搶攻年輕票源。

image source：選戰溫度計

地方經營當背書！張廖萬堅打「教育牌」失策

中四選區其實在過去被視為「藍大於綠」，張廖萬堅能走出自己的路並非偶然。他在過去的受訪中提到，自己長期在地方經營，經常與選民接觸，有一定的熟識度。張廖萬堅主推「教育、兒童」等相關政策，他指出自己過去4年提出150項教育政見。更找來總統候選人賴清德陪同車隊掃街，希望將選區經營的票源催出來。

針對本次選舉的結果，東海大學通識教育中心教授潘兆民指出，廖偉翔日前透過掛上「他支持萊豬進校園」的競選看板，對於有「孩子守護者」外號的張廖萬堅有一定影響。加上捷運藍線的問題遲遲未解，也讓台中綠委受到不少質疑，且值得注意的是，廖偉翔在競選最後二週，空戰的力道也有明顯變強。

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