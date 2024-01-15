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觀察站／化解對立 等雙少數總統遞橄欖枝

聯合報／ 本報記者丘采薇
民進黨在執政8年後成功在總統大選再次勝出，由民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴接棒執政。 歐新社
民進黨在執政8年後成功在總統大選再次勝出，由民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴接棒執政。 歐新社

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨贏得總統選舉，但立委席次未過半，新國會二月一日開議，爭取朝野合作的時間已不多，無論蔡總統及準總統賴清德都必須思考如何向在野黨遞出橄欖枝。作為執政黨，應該主動化解朝野對立，未來在三黨不過半的國會中，才有機會聯合在野力量為人民謀福利。

賴清德這次在三強鼎立的局面中獲得四成選票當選總統，雖然贏了第二名的對手侯友宜高達九十一萬票，但得票數未過半，屬於「少數總統」，再加上民進黨在國會未過半，總統與國會結果形成雙少數，未來挑戰艱鉅。

賴清德在勝選演說提到「民主大聯盟」，不分黨派、用人唯才。其實在投票前賴清德被問有沒有可能啟用在野黨閣揆？賴當時強調「好的人才，為什麼不呢？」，他也再次聲明，他擔任台南市長時，就用人唯才，他從來沒有在問對方是哪一個黨派。如今，人民正在等著賴清德實現自己的承諾。

選舉落幕，社會回歸平靜，身兼未來國家領導人及執政黨主席，賴清德須思考如何在最短的時間內與在野黨取得互信。過去八年蔡總統有過半的國會撐腰，但多數暴力也壓制了不同意見發聲的機會，這也是民進黨近兩次地方選舉及這次立委選舉遭反撲的原因。

六成民意否定蔡政府八年執政，蔡總統或是五二○將就任總統的賴清德，都應思考如何撕去民進黨完全執政的「鴨霸」標誌，用最謙卑的態度促進朝野和諧，消弭對立，國政運作順利，才是人民之福。

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉 賴清德 侯友宜

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