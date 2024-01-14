快訊

獨／內衣皇后驚爆「一車名牌被偷光」 劉瑞琪沒衣穿結緣

食道癌9成男性罹患...日常留意3要點 醫：常伴隨這癌症同時發病

《選後檢討系列2》國民黨成國會最大黨 政策重心回立院

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委選舉表現佳，以一席之勝成為國會最大黨，但學者指出仍有隱憂。（圖／國民黨北市黨部提供）
國民黨立委選舉表現佳，以一席之勝成為國會最大黨，但學者指出仍有隱憂。（圖／國民黨北市黨部提供）

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨立委選舉表現佳，以一席之勝成為國會最大黨，但學者曲兆祥指出，政治版圖萎縮、青年選票流失與政黨意識混亂，已成為國民黨警鐘。學者劉兆隆指出，立法院在三黨不過半、互相牽制的狀況下，需要立院行使同意權的人事恐怕遭到滯礙，最後造成政府部門的人事空白。

表現實不如預期

台師大公民活動系教授曾冠球受訪時說，雖然國民黨在本次選舉成為國會最大黨，但選舉前，自己預期國民黨的獲得席次會更多。因為民進黨立委除了執政包袱之外，加上低薪、高房價與疫苗等不利議題持續發酵，加上民眾政黨輪替的心理，都會對地方立委選舉造成負面影響，可能失去更多國會江山。

彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆分析，從這次選舉來看，國、民兩黨都只拿到基本盤，沒辦法吸收更多中間選民的選票，未來三黨不過半的狀況是否成為常態，還需要更多的觀察。

政策重心回立院

他說，國民黨雖重返國會最大黨，仍是三足鼎立的狀況，未來任何需要國會同意的人事權，如立法院長、考試委員或監察委員，都需要經過三方的協調。劉兆隆認為，如果三方不願妥協，反而造成考、監院兩院的人事空白，最後還可能涉及到廢除兩院的修憲議題。

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫受訪時則指出，民進黨立院黨團的功能，因為8年的絕對多數執政變得很弱，形同行政院的橡皮圖章，尤其是蔡英文的第2任，主打政策攻勢的都是行政院。但如今在三黨不過半下，立法院的表現空間就會變很大，讓很多政策的討論重心，有望從行政院移回立法院。

國民黨三大隱憂

台師大政研所教授曲兆祥認為，國民黨的危機在於「泛藍陣營政治版圖正在萎縮」，從票數的絕對值來看，國民黨總統得票數出現減少，且本次投票率也創下歷史第二低，預計是原本屬於郭董的100萬多票不願意出來投票，足見國民黨政治版圖流失的狀況。

他進一步指出，國民黨敗選檢討的人是民眾黨總統候選人柯文哲的競選總幹事黃珊珊，但國民黨與民進黨只是剛好有共同的敵人，但兩者根本沒有任何歷史上的關聯性，自然也沒有互相協助的道義。

他最後說，最嚴重的問題是國民黨幾乎完全失去年輕選民，從40歲以下的選民都是民眾黨或民進黨的支持者，相對年長的選票結構在未來也就更容易流失。

【更多精采內容，詳見

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉 國民黨 立法院 投票率 柯文哲 政黨輪替

延伸閱讀

民進黨4年得票率少2成仍勝選 黃揚明示警藍白曝1關鍵

立院藍白合？ 桃園藍營立委：盼從正副院長選舉開始

喊朱立倫階段性任務完成 國民黨青年：讓趙少康扛大旗

【即時短評】藍白合作監督 阻綠吃銅吃鐵吃光台灣

相關新聞

民進黨4年得票率少2成仍勝選 黃揚明示警藍白曝1關鍵

2024總統大選民進黨賴清德以558萬6019票、40.05％得票率，贏得第16任總統大選。資深媒體人黃揚明今（14）日分析，民進黨在四年內消失近18%的選票，對綠營是一大警訊；針對未來整體政治局面，他則點出「在野黨能否整合」為關鍵。

台南人用選票守住民主聖地 綠營：百場座談會看到了成果

2024正副總統、立委選舉落幕，民進黨台南市黨部表示，見證了台灣民主的力量再度展現，而老市長賴清德當選總統，再度帶領台灣...

白突破藍綠夾擊斬獲8席不分區立委 民眾黨南市黨部主委：讓這股能量醞釀

2024大選民眾黨柯盈配墊後，區域立委全數落敗，但政黨不分區大有斬獲，獲得8席區，確立成為立院第3大黨，占有關鍵影響的地...

賴清德台南得票率逾5成 黃偉哲助守本命區

總統大選結果昨晚出爐，在被外界視為民進黨總統候選人賴清德本命區的台南市，賴清德拿到超過57萬票，50.95%得票率為六都...

台灣唱票文化獨特 外國觀選者印象深刻

德國記者白德瀚駐台多年，即使已5度見證台灣總統大選，這次再次體驗投開票所「莊嚴又歡樂」的氣氛，仍令他動容。尤其強鄰中國痛...

台灣大選熱鬧投開票 陸網翻牆同步觀看喊：太刺激了

台灣大選結果昨天揭曉。在中國，從投票、開票、勝敗選感言，乃至互嗆究責，都有中國民眾默默地盯著電腦或手機螢幕，觀察著現實生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。