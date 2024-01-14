《選後檢討系列2》國民黨成國會最大黨 政策重心回立院

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨立委選舉表現佳，以一席之勝成為國會最大黨，但學者曲兆祥指出，政治版圖萎縮、青年選票流失與政黨意識混亂，已成為國民黨警鐘。學者劉兆隆指出，立法院在三黨不過半、互相牽制的狀況下，需要立院行使同意權的人事恐怕遭到滯礙，最後造成政府部門的人事空白。

表現實不如預期

台師大公民活動系教授曾冠球受訪時說，雖然國民黨在本次選舉成為國會最大黨，但選舉前，自己預期國民黨的獲得席次會更多。因為民進黨立委除了執政包袱之外，加上低薪、高房價與疫苗等不利議題持續發酵，加上民眾政黨輪替的心理，都會對地方立委選舉造成負面影響，可能失去更多國會江山。

彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆分析，從這次選舉來看，國、民兩黨都只拿到基本盤，沒辦法吸收更多中間選民的選票，未來三黨不過半的狀況是否成為常態，還需要更多的觀察。

政策重心回立院

他說，國民黨雖重返國會最大黨，仍是三足鼎立的狀況，未來任何需要國會同意的人事權，如立法院長、考試委員或監察委員，都需要經過三方的協調。劉兆隆認為，如果三方不願妥協，反而造成考、監院兩院的人事空白，最後還可能涉及到廢除兩院的修憲議題。

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫受訪時則指出，民進黨立院黨團的功能，因為8年的絕對多數執政變得很弱，形同行政院的橡皮圖章，尤其是蔡英文的第2任，主打政策攻勢的都是行政院。但如今在三黨不過半下，立法院的表現空間就會變很大，讓很多政策的討論重心，有望從行政院移回立法院。

國民黨三大隱憂

台師大政研所教授曲兆祥認為，國民黨的危機在於「泛藍陣營政治版圖正在萎縮」，從票數的絕對值來看，國民黨總統得票數出現減少，且本次投票率也創下歷史第二低，預計是原本屬於郭董的100萬多票不願意出來投票，足見國民黨政治版圖流失的狀況。

他進一步指出，國民黨敗選檢討的人是民眾黨總統候選人柯文哲的競選總幹事黃珊珊，但國民黨與民進黨只是剛好有共同的敵人，但兩者根本沒有任何歷史上的關聯性，自然也沒有互相協助的道義。

他最後說，最嚴重的問題是國民黨幾乎完全失去年輕選民，從40歲以下的選民都是民眾黨或民進黨的支持者，相對年長的選票結構在未來也就更容易流失。

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