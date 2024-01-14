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民進黨4年得票率少2成仍勝選 黃揚明示警藍白曝1關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選由賴清德勝選，然而民進黨得票率與2020相比卻跌了逾兩成。媒體人黃揚明分析，綠營票數下滑卻仍能獲勝的關鍵，在於「藍白之間互相仇視」。攝影／聯合報記者林澔一
2024總統大選由賴清德勝選，然而民進黨得票率與2020相比卻跌了逾兩成。媒體人黃揚明分析，綠營票數下滑卻仍能獲勝的關鍵，在於「藍白之間互相仇視」。攝影／聯合報記者林澔一

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統大選民進黨賴清德以558萬6019票、40.05％得票率，贏得第16任總統大選。資深媒體人黃揚明今（14）日分析，民進黨在四年內消失近18%的選票，對綠營是一大警訊；針對未來整體政治局面，他則點出「在野黨能否整合」為關鍵。

黃揚明今日在政論節目《新聞大白話》指出，賴清德連在本命區台南，得票率也大幅衰退，2014年他曾以71萬票、七成以上得票率輾壓對手連任台南市長，這次卻只拿下57萬票，得票率僅有50.95%，還是賴清德在全台唯一得票率過半的城市，而跟2020蔡英文的得票率相比，衰退更將近兩成，喪失約18%的選票。

黃揚明評論，這次選舉結果三黨「各有所得、各有所失」，民進黨贏了總統輸了國會，國民黨總統敗選，卻在國會取得最多席位；而民眾黨看起來輸了，但實際上選票將近370萬，加上國會席次增加，未來將成為跳脫藍綠，不可忽視的關鍵少數，柯文哲更成為最大贏家。

從台灣政治板塊移動來分析，黃揚明認為，未來若趨勢不變，「在野陣營」能否盤整將成為關鍵。他提到，昨天國民黨敗選後，第一時間怪罪黃珊珊讓藍白合破局，檢討民眾黨害政黨輪替無法實現，而綠營之所以能將藍白操弄在手上，關鍵就在於「藍白互相仇視」。如果四年後藍白仍然彼此對立，那麼賴清德可能用更低的得票率連任。

他分析藍白的下一步，雖然接下來四年會發生什麼還很難說，但可以預見的是，國民黨未來的接班人可能是盧秀燕、蔣萬安，民眾黨則有黃國昌、黃珊珊等明星人物前進國會。黃揚明表示，「未來在野黨的舞台會如何呈現？藍白在國會有沒有可能合作？」都是國民黨與民眾黨未來可以思考的方向。

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