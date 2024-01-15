「2024選戰溫度計」總統當選預測成功！全台立委席次命中率高達97.3%

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

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文／網路溫度計

週六（13日）大家用自己的一張選票再度完成一次民主選舉！大數據股份有限公司旗下的數據內容平台《DailyView網路溫度計》自去（2023）年10月25日起推出「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，根據1月2日「封關前」最新當選預測，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選率38.33％，分別贏過國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的37.06％及民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈的24.61%；各政黨立委席次預測則分別為國民黨取得54席、民進黨拿下48席、民眾黨奪下8席以及無黨籍獲得3席，三黨皆未過半。根據1月13日開票結果，國民黨立委拿下52席次，比封關前預測少2席；民進黨贏得51席次，比預測多3席；無黨籍當選2席次，比預測少1席；最終，總統選舉預測成功，立委席次命中率高達97.3%。大數據股份有限公司於2014年首次推出「選戰溫度計」，在2018年及2022年縣市長選舉中，百分百精準預測六都市長當選結果，今年持續在獨家專利「選舉預測系統」精進，就是希望提供更準確、更貼近真實社群聲音的網路溫度提供社會大眾做更客觀的參考依據。

「2024選戰溫度計」升級「跨世代好感度」 首投族崛起

《網路溫度計》於2014年首次推出「選戰溫度計」，在2018年縣市長選舉中，百分百精準預測六都市長當選結果，並分別在2020年拿下最準確封關民調，2022年預測六都全中，本島100%命中。今年總統及立委選舉，今年再度升級，推出「跨世代好感度」指標，一覽兵家必爭的「20～24歲」首投族、職場衝刺主力的「25～34歲」、啟動人生另一個階段的「35～54歲」以及「55歲以上」等不同世代感受。例如「2024選戰溫度計」2023年10月25日上線當天，「首投族」的好感度賴清德以0.24取得領先，柯文哲0.19緊追在後，侯友宜和郭台銘皆以0.17居末位。三組陣營對每個世代推出不同策略，直到2024年1月1日，首投族好感度明顯飆升，由柯文哲奪下好感度第一，分數高達0.47，侯友宜第二0.43，賴清得位居第三0.36。「跨世代好感度」透過年齡歸納出相同世代族群喜愛的熱門參選人和政黨，讓民眾可以感受專屬類別的「同溫層」，政治人物們也能更進一步探索支持自己的選民年齡分佈，進而規劃精準選戰策略。

▲「跨世代好感度」指標（上圖）為2023年10月25日與（下圖）2024年1月1日的數據。

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揭密「選舉預測系統」獨家專利

《選戰溫度計》呈現的當選率預測，不再侷限於傳統民調的框架，獨家專利「選舉預測系統」是取自網路與選舉相關的政黨、候選人之公開資料及《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統中的社群網路數據，透過應用政治學、社會學、傳播學、心理學、經濟學、行銷學等選舉預測理論，建置數學模型，基於每天各種變動之因素，預測可能之選舉結果。