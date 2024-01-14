觀察站／關鍵少數 柯文哲勿忘選前承諾

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

大選結果揭曉，國會藍綠白版圖大洗牌，三黨不過半，取得八席立委的民眾黨成國會關鍵少數。藍綠白未來在國會攻防，民眾黨動見觀瞻，甚至可以左右逢源。但民眾黨主席柯文哲必須深思，投票前「下架民進黨」喊得震天價響，如果為了政治利益上演「綠白合」，將是助長柯最詬病的新潮流，也有負投政黨票給民眾黨的選民期待，柯文哲不能忘記選前強調要監督政府的莊嚴承諾。

這次大選，希望政黨輪替的民意超過五成，無奈藍白陣營分裂，選民在預期民進黨總統可能勝選的心理下，國會選舉就成了最後一道制衡民進黨的防線，部分選民雖然總統票投民進黨，但也出現分裂投票，將立委選票投給國民黨、民眾黨，避免民進黨再次上演行政、立法「整碗捧去」的戲碼。

藍綠各有既定支持者，中間選民分裂投票，受益最大的是民眾黨，這也反映在白營立委席次成長。下屆立法院三黨不過半，民眾黨勢必以自身利益為考量盼「左右逢源」，但選前柯文哲與民眾黨對綠色執政高聲批判，若選後綠白合，不只自相矛盾，選民也難以諒解。

民眾黨這次挾著柯文哲光環取得國會八席，但終究仍是「一人政黨」。回顧台灣政治史上一人政黨的例子，如親民黨宋楚瑜、台聯黨李登輝、時代力量黃國昌等，皆是黨內巨星殞落後，明星邊際效應遞減，政黨發展即江河日下，更別說是柯粉自主性超強，柯文哲光環還有特別難以轉移的現象。

在這場選戰中，民眾黨空戰文宣實力已有超越藍綠的水準，但陸軍組織仍然是民眾黨軟肋，未來柯文哲如何盤整競選總部、黨部、地方組織系統？以及解決先前黨內爆發黨員跳船潮、基層不滿黨中央等問題，並繼續練兵培養二○二六年地方大選戰將，將是民眾黨能否擺脫一人政黨泥淖、延續大選後光環的重大考驗。

民眾黨成為國會第三大黨，開啟國會三黨不過半、「兩大一中」政黨時代，但民眾黨如何不辜負選民託付，讓這股超越藍綠的期待在政壇延續下去，挑戰恐怕才要開始。