聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／台海情勢 賴清德沒有誤判的空間

聯合報／ 本報記者羅印冲
順利交棒 民進黨正副總統候選人賴清德（前左）、蕭美琴（前右二）勝選，蔡英文總統（左二）表達肯定。記者林澔一／攝影
順利交棒 民進黨正副總統候選人賴清德（前左）、蕭美琴（前右二）勝選，蔡英文總統（左二）表達肯定。記者林澔一／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨打破八年執政魔咒，但從得票數看，支持「九二共識」和「兩岸一家親」的選民（藍+白），多過於「台獨黨綱」擁護者。儘管賴清德在選舉中，視中華民國憲法為災難，賴清德上任後，就應依法依憲，回歸中華民國憲政體制及兩岸人民關係條例的架構，才符合多數國人與民意的期待，同時讓兵凶戰危的台海情勢，獲得降溫、喘息空間。

📢大選最速報

從賴清德當選到五二○發表演說，中間四個多月時間至關重要，北京當局不僅會加強對台施壓，也可能透過華府，讓台灣感受到美中「管控」台海局勢的力道。事實上，美國拜登總統即派了高層代表訪台，就是要向當選人傳達美國政策，並希望當選人在兩岸關係作為能得到管控，美中這些力量都指向於一個目的，即要求賴清德在五二○就職演說中，提出更多的維持兩岸現狀的保證。

從北京角度看，將賴定性為「不折不扣的台獨工作者、徹頭徹尾的麻煩製造者」，國台辦多次以「雙獨組合」形容賴清德和蕭美琴，可預期這次北京對賴就職演說承諾的「要價」，恐怕只會更高。

宣布勝選 民進黨主席賴清德當選總統，昨晚在競選總部前感謝選民支持。記者林澔一／攝影
宣布勝選 民進黨主席賴清德當選總統，昨晚在競選總部前感謝選民支持。記者林澔一／攝影

而美方的關切壓力也不會小，從選前美方三位重量級學者撰文呼籲，賴清德如果當選，應重申蔡英文在二○一六年就職時的承諾，並應重新審視「凍結台獨黨綱」提案，承諾維持現狀。美國年底也將舉行大選，值此美國內政關鍵時期，華府顯然不會樂見台海情勢過於緊繃。

在兩岸關係方面，這次大選展現出的清晰民意是，支持「九二共識」的藍營，加上主張「兩岸一家親」的白營，希望兩岸重啟對話的支持者要高於綠營。這個事實，應給未來的賴政府什麼啟示？

若賴清德自許成為代表全民的中華民國總統，就必須跳出民進黨的思維框架，以全民利益和多數民意為依歸，推動兩岸政策。當前台灣社會的最大公約數，即是對中華民國及其憲法的認同，賴清德昨晚在國際記者會中宣示，他將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，達到和平共榮的目標。

要提醒的是，在中華民國憲政體制下，兩岸雙方主權雖互不承認，但並未分裂；治權互不否認，才能為兩岸互動預留空間。賴清德政府即使不接受九二共識，也必須提出有效對策，避免造成兩岸進一步割裂，進而造成台海危機，也會形成國內朝野衝突，讓國家更陷困境，賴政府沒有誤判的空間。

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉 賴清德 九二共識 蔡英文 拜登 國台辦 兩岸政策 蕭美琴

延伸閱讀

2024總統結果出爐！賴清德得票率少蔡英文17％ 2關鍵數據雙下滑

圖輯／首次民進黨三度執政 賴清德、蕭美琴感謝選民支持

賴清德得票率少蔡英文17%仍無法政黨輪替？ 雷倩2原因分析：藍營棄保失敗

2024總統大選開票結果／勝選後向群眾喊話！賴清德：告訴全世界 台灣選擇民主陣營這一邊

相關新聞

觀察站／台海情勢 賴清德沒有誤判的空間

民進黨打破八年執政魔咒，但從得票數看，支持「九二共識」和「兩岸一家親」的選民（藍+白），多過於「台獨黨綱」擁護者。儘管賴...

新聞眼／諸多黑箱能不解密？ 賴清德執政履薄冰

總統大選落幕，賴清德以五五八萬票當選總統，得票率僅突破百分之四十，雖然仍是小勝，但藍白候選人的票數相加高達八百多萬，六成...

觀察站／六都全勝 賴清德埋勝選隱憂

二○二四總統大選呈現「北小藍、南大綠、中搖擺」結果，民進黨總統候選人賴清德「南票北補」奏效，光台南、高雄總得票一三七萬票...

【即時短評】沒穿褲子的柯文哲 成就了新潮流的老大

總統大選結果出爐，一如大多數民調機構的排名預測，民進黨賴蕭配居第一確定當選，國民黨侯康配、民眾黨柯營配分居二、三。不過，...

分析賴清德勝選因素 矢板明夫指3原因：論述合潮流、論戰溫和、形象清廉

民進黨候選人賴清德、蕭美琴13日在大選勝出。據媒體引述，日本產經新聞台北支局長矢板明夫說，賴蕭勝選有3大原因，首先是其論...

即時短評／不敵藍綠大黨 從王婉諭竹縣落選看時力泡沫危機

時代力量黨主席王婉諭參選竹縣立委，為黨出馬攻城掠地，在無任何一席議員、鄉鎮長的席次下，在藍綠的夾殺下成功突圍，更寫下第三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。