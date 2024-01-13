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【即時短評】沒穿褲子的柯文哲 成就了新潮流的老大

聯合報／ 本報記者程平
民眾黨總統候選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統候選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

總統大選結果出爐，一如大多數民調機構的排名預測，民進黨賴蕭配居第一確定當選，國民黨侯康配、民眾黨柯營配分居二、三。不過，回顧民眾黨主席柯文哲過去這一個多月的發言，他曾對這些民調不屑的說「那時候就知道誰沒有穿褲子了」，現在大家都知道，沒穿褲子的是誰？

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趕在選前法定公布民調的期限之前，民眾黨拿出他們的封關民調，民進黨賴蕭配27.2%領先，民眾黨柯盈配26.9%居次，但雙方差距僅僅只有0.3個百分點，國民黨侯康配則是26.4%墊底。

不過，這個趨勢與其他機構的封關民調大異其趣，其中聯合報、ETtoday、菱傳媒、無情真實預測、TVBS、三立、震傳媒、美麗島電子報等，三組候選人的排民順序都跟大選結果相同，賴蕭與侯康的差距除了美麗島電子報之外，其他都在3到5個百分點不等，而侯康與柯營的差距，則在3到13個百分點。

唯一與民眾黨封關民調一樣，柯盈配居第二的只有鏡新聞民調，三組的支持度分別是賴蕭35.6%、柯盈24.2%、侯康24.1%。但與民眾黨民調不同的是，鏡電視民調賴蕭與柯盈差距11.4個百分點，遠遠超過民眾黨民調差距的0.3個百分點；更別說鏡電視民調柯盈配僅領先侯康配0.1個百分點，差距也不若民眾黨民調的0.5個百分點。

從以上的結果看來，民眾黨民調可說是「獨排眾議」，但這樣的獨排眾議卻影響了選舉結果，選前一天，還有許多耳語是柯盈配已越居第二，下架民進黨的民意最終無法合流，讓民進黨繼續執政4年，雖然是朝小野大，但柯文哲口中讓「台灣不會好」的新潮流仍能繼續吃銅吃鐵吃台灣，更別說柯文哲口中那位不用自己動手的黑幫老大了。

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