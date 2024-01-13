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民眾黨敗？韓媒看2024總統大選 柯文哲影響力不減「還有這勝算」

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨柯文哲首次參選總統，韓媒直言雖然當選機率不高，但是因為其個人魅力，可能讓立委席次增加。圖／本報資料照片
民眾黨柯文哲首次參選總統，韓媒直言雖然當選機率不高，但是因為其個人魅力，可能讓立委席次增加。圖／本報資料照片

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2024台灣總統立委大選備受國際間關注，有韓媒記者指出，這場選舉被稱為「美中代理之戰」，民眾黨的崛起，打破了藍綠競爭的局面，雖然現階段柯文哲難以選上總統，但是他的個人魅力，可能使民眾黨立委由5席次增加到8席以上。

據韓媒《韓聯社》13日報導，記者尹高恩撰文表示，藍綠陣營派出的總統候選人勢均力敵，柯文哲仍有望獲得出色表現，而台海、東亞局勢以及美中關係的波動，取決於最後是親美還是親中的總統候選人當選。她來到台灣，發現許多選民提前投票完才出門或上班，經過一間餐廳時，有業者為了要投票，決定下午2點就關門休息。

一名黃姓計程車司機受訪透露，「今天要上班，所以早上8點就立即投票，和之前相比，今天出來投票的人似乎更多了，以前我可以猜測誰會獲勝，但這一次真的很難預測結果，因為有很多人要投票」。

尹高恩下午造訪被喻為「選舉章魚哥」的士林區天玉里天母國小投開票所，選務人員透露，今年投票的人和往年一樣多，而台灣上屆2020年總統大選的投票率為74.9%。尹高恩指出，台灣自2000年以來，每８年就經歷民進黨和國民黨政府之間的政黨輪替，而今年選舉是「美中代理之戰」，同時也成為全世界關注的焦點，因為台灣位於美中爭霸的台海、南海，是全球半導體供應鏈的中心，還擁有全球最大晶片代工廠台積電。

她分析，至今為止民進黨主要得到本省人和年輕人的支持，而國民黨多受到外省人、中老年人的支持，不過隨著民眾黨的崛起，讓勢均力敵的藍、綠相爭局勢發生變化，結果變得難以預測。有專家預測，總統最後落入誰家，最後將以50萬至100萬票的差距決定，此差距比４年前還要小。

尹高恩認為，20到30歲年輕選民是2024大選的主要變數，他們更關注的柯陣營著墨較多的是房價、就業困難等民生問題，而非國防和兩岸問題，而且這些族群裡包括首投族，將成為候選人的熱情支持基礎。她直言，雖然柯文哲當選總統的機會較低，但是基於他的高人氣魅力，民眾黨立委人數可能從目前的5人增加到8人以上，還有許多人分析，柯文哲與民眾黨的影響力將會更強大。

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉

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