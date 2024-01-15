陸學者：賴清德帶來新危機感 勿挑戰兩岸紅線

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

副總統賴清德當選新一任總統，上海東亞研究所助理所長包承柯表示，賴清德上台之後，會給兩岸關係帶來「新危機」感，他期盼賴清德四年任期內，都能以謹慎的姿態處理兩岸關係，不要「冒天下之大不韙」，挑戰兩岸關係基本的原則及紅線。

包承柯受訪時指出，就兩岸經貿議題，大陸過去幾周已不斷在ＥＣＦＡ上提出問題，若賴清德繼續採取對抗性，又或續走台獨分裂路線，「大陸對台灣的經貿優惠政策，不會一直維持下去」。若往後賴清德不採取改進措施，兩岸經貿關係也會進一步加劇與脆弱產生問題。

談到未來兩岸關係，包承柯提醒，賴清德上台之後，會給兩岸關係帶來「新危機」感。賴清德在選舉期間提到，要堅持「蔡英文路線」，但這對兩岸關係是個大挑戰，因為大陸把「蔡英文路線」看作為「台獨」路線，「是不可接受的」。

他指出，若賴清德要繼續在「蔡英文路線」上處理兩岸關係，續走台獨路線，這對兩岸關係是「減分」，只會加劇兩岸間的緊張衝突，「大陸一定會再加大反台獨的基本立場」。

至於未來賴清德要如何穩住兩岸關係，包承柯呼籲，民進黨需要對台獨黨綱做出調整，「這是一個重要方向」，尤其美國學者也公開發文，「這是一個必然的趨勢」。若民進黨不修改台獨黨綱放棄台獨分裂主張的話，「那兩岸之間的溝通和交流並不會出現」。

他期盼，賴清德能在「九二共識」及「一個中國」問題上做出更加明確的表達，「並非用十三日勝選感言中的憲政體制說法來搪塞」。

包承柯還表示，此次選舉有一特點，即柯文哲的年輕人勢力非常強大，形成新一代台灣政治架構裡的重要政治力量。他預期，在未來兩岸交流上，大陸必須更加重視柯文哲中間路線的選民，尤其是當中偏年輕且不主張台獨的選民。