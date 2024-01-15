包道格：希望不要看到過去的前後不一

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台灣大選結束，美中台關係將如何發展？美國華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）中國專家甘思德表示，美中關係存在巨大摩擦，他不認為摩擦會消失或突然改變，緊張局勢會一直存在，美中台必須想清楚在不觸及各自紅線狀況下處理三邊關係。

甘思德認為，美中最迫切的是確保台海與南海緊張不要升級為軍事衝突；這兩個從政治系統到價值觀都截然不同的國家，必須和平共存，處理歧見並找到合作領域，這是美中與全球最大的挑戰。

ＡＩＴ前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格說，希望不要再看到過去六、七年來的前後不一（inconsistency）。他解釋，前總統川普二○一六年接起蔡英文總統的祝賀電話，象徵川普對台重視，然後便置之不理，直到新冠疫情爆發，川普下屬再度指出台灣的重要性；現任總統拜登對時任聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣一事妥協，又想讓麥卡錫的國會與台灣互動降溫，而拜登好幾次說要捍衛台灣卻每次讓官員收回談話。

包道格說，凡此種種都是前後不一；所幸現在美中台三方的重心都在其他領域，涉及台灣的破壞性做法實際上已放緩，這點可能是希望所在。

ＣＳＩＳ資深研究員、國務院前資深官員王曉岷表示，美台關係在未來幾年內還能更強健，但也擔心美國與包含台灣在內的盟友開始對北京讓步，反而提高未來重大衝突的發生機率，美國應透過軍售、軍事訓練與合作，持續強化台灣的嚇阻力量，並鼓勵更多國會議員訪台，對北京釋放清楚且直接的訊息。

內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩表示，美國希望台灣可以負擔更多自我防衛的責任來抵禦北京的灰色地帶行動，建議美方在協助台灣軍事訓練上有所升級，並透過公開交流，增加台灣民眾對台灣國軍的正面形象。