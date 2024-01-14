「小民歐巴桑聯盟」躍升第五大黨 鄉民點2優勢：令人印象深刻

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024大選落幕，其中不分區立委依政黨票比例獲得席次，首次參戰的小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）拿下近13萬票，雖未達5％門檻，無法獲得席次，但仍超越親民黨、台灣基進與綠黨等，成為台灣第五大黨，引起PTT網友熱烈討論，不少人認為小歐盟異軍突起有兩大原因。

小歐盟在本屆大選政黨票斬獲12萬8594票，得票率0.93%，初次參選就擠掉多個黨，有網友在PTT發文，指出原本默默無聞的小民參政歐巴桑聯盟，這次居然異軍突起，拳打親民、腳踢基進，並且和曾經的第三大黨時代力量相差不多，正式成為台灣的第五大黨，讓他直呼「太神啦！」

對此，留言有不少選民表示，「地方媽媽的勝利」、「 歐巴桑的力量不可小看」、「團名真的蠻強的，很親切，想投」、「地方媽媽都會帶小朋友一起出來，很可愛」、「選舉公報的政見令人印象不錯」。也有人說，「我以為是來亂的」、「綠黨以下那些傳統小黨可以直接解散了，連歐巴桑聯盟都打不過」。

其中，還有許多網友認為，這次小歐盟表現亮眼，有兩大主因，分別是認真的態度加上吃到1號紅利，「他們行動力超強的，而且是真的一步一腳印」、「這個黨三不五時就站在府中站拉票，滿認真」、「競選沒啥經費，但很認真」、「推個，之前他們市議員政見滿認真寫的」、「因為在1號，而且名字又亮眼」、「他們排在1號太有優勢了，很容易就被看到」、「當1號果然還是有好處的」。

小歐盟為一群台灣媽媽於2017年成立的政治組織，並於2019年成立政黨，成員主要為台灣親子共學教育促進會的成員，多為正在養育小孩的父母，以關懷兒童權益為核心，關注兒童權利、親子友善、勞動及環境保護等政策議題。