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立委選舉十大人氣王出爐！洪孟楷獲15.8萬票得冠、黃建豪陳亭妃位居二三

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市第一選區國民黨洪孟楷拿下15.8萬張票，成為全國立委最高票得主。記者劉懿萱／攝影
新北市第一選區國民黨洪孟楷拿下15.8萬張票，成為全國立委最高票得主。記者劉懿萱／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統立委大選落幕，幾家歡樂幾家愁。今年（2024）全國立委得票數也出爐，得票最高人氣王為新北市第一選區國民黨洪孟楷，獲得高達15.8萬多張選票，創下該區域歷年得票數紀錄；全國第二名則為台中市第五選區國民黨黃建豪、第三名為台南市第三選區民進黨陳亭妃

綜觀本屆立委選情，立法院總席次共113席，其中區域及原民立委席次共79席當中，由國民黨奪下39席、民進黨38席、無黨籍拿下2席。而聚焦六都選情，國民黨在台北、台中佔上風，並在桃園大獲全勝；民進黨在台南、高雄揮出全壘打；新北12個選區則由藍綠打成平手。

圖／聯合報系製表
圖／聯合報系製表

本報整理今年全國立委選舉得票人氣前十名，最高票為新北市第一選區國民黨洪孟楷，獲得共15萬8596張選票、58.71%得票率，大贏對手民進黨何博文10萬6454張票、39.41%得票率，成為新北市立委第一高票，也拿下全國最高票，創下過去新北第一選區得票數紀錄，成功連任。

立委選舉人氣第二名則是首次角逐區域立委便獲勝的國民黨黃建豪，在台中市第五選區拿下13萬4706張票，擊敗民進黨莊競程。人氣第三名是台南市第三選區民進黨陳亭妃，拿下13萬2377張票、得票率高達七成。

第四名為台中市第七選區民進黨何欣純，拿下13萬2235張票；第五名由台南市第五選區民進黨林俊憲贏得12萬6248張票、得票率超越七成；第六名為新北市第11選區國民黨羅明才，拿下12萬3399票；第七名則為高雄市第八選區民進黨賴瑞隆，拿下12萬1064票。

第八名由高雄市第四選區民進黨林岱樺拿下12萬1001票、超越六成得票率；第九名則是台中市第四選區國民黨廖偉翔，以新人之姿參戰，便拿下11萬9740票，擊敗民進黨戰將廖萬堅；第十名是桃園市第四選區國民黨萬美玲，共拿下11萬9430張票。

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