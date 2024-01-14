能源供應 工商團體籲妥適處理

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨總統候選人賴清德當選總統，但商總理事長許舒博表示，工商界煩惱的是執政黨一天到晚想降低對中國大陸的依存度，卻沒有開闢新的道路，跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）沒進展，台美廿一世紀貿易倡議也未有實績，動不動就說「就算斷了兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）影響不大」，這是不對的。

許舒博指出，國家百分之七十稅收來自工商界貢獻，若工商不穩定、稅收不穩定，會造成國家執政不穩定，因此政府必須先穩經濟再穩國防，並強化國際地位，商總關注議題包括兩岸是否恢復交流、能源政策及國際經貿，這些都關係著台灣未來，執政黨必須與在野黨好好溝通，取得共識才有利執政。

許舒博說，賴清德必須正視六成反對票數的事實，思考在三黨不過半情況下如何帶領國家。

中華民國工商協進會理事長吳東亮昨引用英國前首相邱吉爾名言，「偉大的代價就是責任」，大陸是台灣最大貿易夥伴，不少台商在當地投資，如何妥適處理兩岸關係與ＥＣＦＡ經貿爭端，是新政府也是工商界眼前議題。

吳東亮說，台灣對世界的重要性提高，但受全球地緣政治風險升高、經濟復甦緩慢等不利因素影響，挑戰更勝以往，期望新執政團隊能對影響工商業未來發展的問題提出解方，確保能源供應無虞、協助落實減碳淨零、人才及人力雙缺問題、降低兩岸緊張情勢，恢復兩岸對話機制、積極參加區域經濟整合。

工總理事長苗豐強也說全球將邁向高通膨、高利率、高債務、高成本、低成長的四高一低時代。台灣經濟、社會、產業結構、基礎建設面臨考驗，地緣政治衝突讓供應鏈風險不斷增高，期盼新政府協助產業解決問題。