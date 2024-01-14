冷眼集／高端合約、房地爭議 選後能開箱？

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

大選結果底定，選舉喧鬧暫歸平靜，如何弭平選舉期間的各項相互攻詰，修補對立、重建團結，成為新政府的重要課題。

選舉期間，各陣營深挖對手不為人知黑暗面，包括賴清德萬里老家違建、柯文哲新竹農地違規停車場、侯友宜妻子擁有的陽明山集合住宅「凱旋苑」租價問題，乃至於影響更大的青年居住正義、勞動正義、高端疫苗合約問題，賴清德、侯友宜、柯文哲都曾有過公開承諾。

賴清德承諾協助礦區居民解決長年無法合法取得建物土地問題，事成後將萬里老宅公益信託為礦工生活紀念館，高端疫苗應公開政府採購合約；柯文哲承諾將農地停車場恢復農用；侯友宜妻子說二○二六年要與崔媽媽基金會簽約將凱旋苑交付管理，以社會住宅方式營運，以協助文大學生，社會弱勢。

政治首重誠信，選民之所以對政治失望絕望，就是因為過多政治人物選舉時天花亂墜，勝選後就喪失記憶。國防布、衛福布、數位發展布，有多少層黑布就有多少層不信任，賴、柯、侯若能言出必行，尤其高端疫苗採購合約公開，柯文哲農地停車場恢復農用兩件事若能及時履行，政治氣象也能為之一新。

至於兩岸定位、國際經貿互動，藍綠白各有堅持，新選出的立法委員應示範「我不同意你，但我誓死捍衛你說話的權利」，讓協商式民主不再只是口號。若真能如此，才能修補社會對立，重建政治信任。