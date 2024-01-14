聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／高端合約、房地爭議 選後能開箱？

聯合報／ 本報記者陳舜協
賴清德公開表態贊成高端合約公開。圖／聯合報系資料照
賴清德公開表態贊成高端合約公開。圖／聯合報系資料照

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

大選結果底定，選舉喧鬧暫歸平靜，如何弭平選舉期間的各項相互攻詰，修補對立、重建團結，成為新政府的重要課題。

📢大選最速報

選舉期間，各陣營深挖對手不為人知黑暗面，包括賴清德萬里老家違建、柯文哲新竹農地違規停車場、侯友宜妻子擁有的陽明山集合住宅「凱旋苑」租價問題，乃至於影響更大的青年居住正義、勞動正義、高端疫苗合約問題，賴清德、侯友宜、柯文哲都曾有過公開承諾。

賴清德承諾協助礦區居民解決長年無法合法取得建物土地問題，事成後將萬里老宅公益信託為礦工生活紀念館，高端疫苗應公開政府採購合約；柯文哲承諾將農地停車場恢復農用；侯友宜妻子說二○二六年要與崔媽媽基金會簽約將凱旋苑交付管理，以社會住宅方式營運，以協助文大學生，社會弱勢。

政治首重誠信，選民之所以對政治失望絕望，就是因為過多政治人物選舉時天花亂墜，勝選後就喪失記憶。國防布、衛福布、數位發展布，有多少層黑布就有多少層不信任，賴、柯、侯若能言出必行，尤其高端疫苗採購合約公開，柯文哲農地停車場恢復農用兩件事若能及時履行，政治氣象也能為之一新。

至於兩岸定位、國際經貿互動，藍綠白各有堅持，新選出的立法委員應示範「我不同意你，但我誓死捍衛你說話的權利」，讓協商式民主不再只是口號。若真能如此，才能修補社會對立，重建政治信任。

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

2024總統結果出爐！賴清德得票率少蔡英文17％ 2關鍵數據雙下滑

賴清德得票率少蔡英文17%仍無法政黨輪替？ 雷倩2原因分析：藍營棄保失敗

柯文哲臉書被洗版「歷史罪人」 選民譏：還敢笑國民黨讓6%

2024總統大選開票結果／柯文哲宣布敗選 「柯媽」何瑞英不解：為什麼票那麼少？

相關新聞

2024大選開票結果／不分區剩綠藍白！本屆選舉有效票逾1404萬 投票率達71.86%

中央選舉委員會稍早在官網上統計公佈完1萬7795個投票所的開票數字，這屆總統大選投票率為71.86%，有效票數為1404...

賀賴清德勝選 美國重申一中政策

民進黨總統候選人賴清德十三日贏得大選，美國國務卿布林肯與日本外務大臣發表聲明道賀。歐盟也發聲明恭賀參與選舉的台灣選民，但...

三大難題 陳冲：台灣恐空洞化

美中台博弈劇烈，台灣已成地緣政治下的兵家必爭之地，賴蕭配的當選卻讓台灣經貿困境更為嚴峻，產官學界不少人憂心忡忡。新世代金...

誰來接閣揆？林佳龍、鄭麗君、陳其邁被點名

賴清德當選總統，接下來組閣將廣納跨黨派人才，現任總統府秘書長林佳龍擔任閣揆的呼聲不小；文化部前部長鄭麗君也傳被新系期待出...

國台辦：賴清德擋不了統一

賴清德勝選，大陸國台辦發言人陳斌華昨晚表示，這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內（指台灣）主流民意。台灣是...

台學者：陸恐以內部矛盾推進融合

民進黨總統候選人賴清德當選總統，是否將導致兩岸關係嚴峻，東吳大學講座教授朱雲鵬指出，主要得看當選者的心態，究竟是想要同中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。