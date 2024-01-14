陸解禁團令？觀光業憂「無期」

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨打破八年魔咒連續執政，旅行業界認為，陸方正面回應恐遙遙無期，儘管觀光動能有向上趨勢，但產值擴充速度仍較慢。

兩岸觀光因疫情關上交流大門，疫後受限政治因素，雙方遲未鬆綁。旅遊業者認為，民進黨連續執政，兩岸關係不但不會趨緩，可能更嚴峻，大陸也可能更限縮，即便民進黨政府單邊開放，陸方不見得有回應，甚至擔心民進黨政府原規畫三月單方開放的承諾會跳票。

去年交通部宣布三月將解除禁團令消息後，業者陸續上架相關商品，但多半持觀望態度。一名除了經營大陸，也布局日韓港澳市場的黃姓旅遊業者分析，即便過去民進黨政府觀光政策，讓業界不滿意，大家仍認為其連續執政機率大，對兩岸觀光資源投入更保守。

另一主攻國旅的旅遊業者認為，政府承諾三月解除禁團令，應不會跳票，但民進黨連續執政，恐讓開放陸客來台更加遙遙無期。多角化經營的李姓觀光業者指出，馬政府時期觀光動能一年約可成長百分之十五，蔡政府時期一年約成長百分之五至六，儘管成長並非停滯不前，但少了兩岸市場，產值擴充的速度仍會較慢。