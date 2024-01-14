台學者：陸恐以內部矛盾推進融合

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨總統候選人賴清德當選總統，是否將導致兩岸關係嚴峻，東吳大學講座教授朱雲鵬指出，主要得看當選者的心態，究竟是想要同中求異，還是異中求同，後者強調共同處，強調對話。

朱雲鵬認為，心態不同，就會導致兩岸政策大不同，因為政治決定經濟，如果政治態度正向，兩岸仍有可能回到過去。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠說，綠營繼續執政，兩岸關係或許不會有結構變化，中共反而可能會運用台灣內部矛盾，推動融合策略。

張弘遠表示，對大陸國家主席習近平而言，對台工作是過去政策的延續；對台灣而言，民進黨對兩岸關係定義，是切割與脫鉤，配合美國的政策，所以是分的趨勢。