美媒警告 台海緊張恐持續四年

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台灣舉行總統和立委選舉引發舉世關注，結果底定後，紐約時報立即在首頁頭條以快訊報導台灣副總統賴清德勝選，標題稱這是「北京的挫折」，華爾街日報說，這項結果是「台灣選民反抗北京」，台灣周圍地緣政治緊張局勢將持續四年。紐時指出，面臨中國持續敵意的賴清德勝選，可能促使北京加大對台灣壓力，從而加劇與華盛頓的緊張關係。紐時說，賴清德現在將對未來四年台灣的安全以及如何與北京交往擁有至關重要發言權，一些專家和美國軍事指揮官警告，這段期間共軍對台灣進行有效軍事攻擊的能力可能愈來愈強。

華爾街日報報導，美官員正準備迎接中國在大選後加強對台灣的壓力。

在美國外交專家和中國大陸學者日前一項討論會中，參與者表示，中方學者概述北京方面施壓的總體計畫，雖沒有具體說明將採取哪些行動，預計壓力將採取多種形式，從加強軍事演習到經濟措施。他們表示，共軍艦艇侵入台灣十二浬領海範圍或無人機飛越台灣，都是可能採取的策略。

華盛頓智庫史汀生中心的中國外交政策觀察員孫韻表示，「預計北京將對賴採取強硬態度」。

ＢＢＣ首頁不斷更新緊盯投開票進度，並以「被中國視為『麻煩製造者』的賴清德贏得台灣選舉」為題即時報導。

路透指出，賴清德的民進黨獲得連續第三個總統任期，可謂台灣選民「拒絕」中國，明確抗拒北京所發出不要投給賴的警告。法新社提到，柯文哲的民眾黨也在本次大選崛起。