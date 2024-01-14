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賀賴清德勝選 美國重申一中政策

聯合報／ 華盛頓記者張文馨、編譯高詣軒／綜合報導
美國國務卿布林肯為賴清德勝選表達祝賀。（美聯社資料照）
美國國務卿布林肯為賴清德勝選表達祝賀。（美聯社資料照）

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民進黨總統候選人賴清德十三日贏得大選，美國國務卿布林肯與日本外務大臣發表聲明道賀。歐盟也發聲明恭賀參與選舉的台灣選民，但未提到賴清德。

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布林肯表示，恭賀賴清德贏得台灣總統選舉，期待與賴清德共同推進美台共享的利益和價值觀；布林肯重申，美國將致力維持台海和平穩定，並在符合美國「一個中國」政策下，促進對台長期的非官方關係。

布林肯說，「美國致力於維持兩岸和平穩定，且在不受脅迫與壓力的狀況下，以和平方式解決歧見。」他表示，美台人民基於民主價值觀的夥伴關係，會在經濟、文化和人民往來的領域持續拓展且深化。

外籍媒體昨晚在總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴的國際記者會上提問。記者許正宏／攝影
外籍媒體昨晚在總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴的國際記者會上提問。記者許正宏／攝影

展望未來，布林肯表示，美國期待與賴清德和台灣各政黨領袖們一起推動共享的利益和價值觀，在符合美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策下，促進美台長期的非官方關係。

布林肯表示，美國有信心台灣會持續成為替自由、民主和繁榮奮戰的榜樣。

日本外務大臣上川陽子也為台灣這次民主選舉順利進行和賴清德勝選表示祝賀。上川表示，台灣為日本極重要的盟友、珍貴的友人，雙方共享基本價值，有密切經貿關係和民間往來。日本政府盼與台灣基於維持非官方、實務關係立場，進一步深化日台之間的合作與交流。

上川說，日方期待台灣議題可以透過對話來和平解決，進而促進區域和平穩定。

另，法新社引述歐盟聲明表示，歐盟歡迎台灣的總統選舉，祝賀所有參與這次民主活動的選民，但聲明中並未提到當選總統的賴清德。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾的發言人在聲明中說，歐盟仍對台海日益緊張的局勢感到擔憂，並反對任何片面改變現狀的企圖。

聲明表示，歐盟強調，台海和平與穩定是區域和全球安全與繁榮的關鍵。

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