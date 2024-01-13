即時開票／2024總統立委選舉開票中 彰化初估投票率7成比2020年低
‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》
總統、副總統以及立委投票下午4點結束，彰化縣選委會初步統計，今天投票率約7成，比2020年投票率7成5低，彰化縣選委會說，接下來開票授權給各投開票所，若人力許可可讓總統票和立委票同時開票，若人力有限就先開總統票再開立委票，最後開政黨票。
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彰化今天僅發生零星違規事件，包括手機響起、撕毀選票，依選罷法規定可裁處3至30萬元罰鍰。
今天天氣好，彰化縣選委會初估投票率約7成，有地方人士認為，這次年輕人出來投票的不少，反倒是原本對政治冷感或中間選民可能沒有出來投票，認為自己的一票並不能帶來改變，對台灣現況失望。
但有幕僚分析，今年沒有發生如太陽花學運、香港反送中等重大兩岸議題因素，選情沒有上次熱，7成投票率算是正常。
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