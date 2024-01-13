「小歐盟」異軍突起！小民歐巴桑聯盟破10萬票 不分區立委排第五擠掉台灣基進
‧賴清德破550萬票宣布當選總統、21縣市區域立委出爐，最新開票數請鎖定選戰專區
2024總統立委大選即將落幕，其中不分區立委依政黨票比例獲得席次，本屆有16個政黨角逐34席不分區立委。值得關注的是，2019年成立政黨、首次投入立委選戰的小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟），截至晚間8點半為止已拿下超過10萬票，有望在此次不分區立委選戰中成為第五大黨。
小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）為一群台灣媽媽，於2017年成立的政治組織，並於2019年成立政黨，成員主要為台灣親子共學教育促進會的成員，多為正在養育小孩的父母，以關懷兒童權益為核心，關注兒童權利、親子友善、勞動及環境保護等政策議題。
2018年與2022年，小歐盟曾推出候選人參與議員選舉，但可惜無人當選。今年（2024）第一次投入立委選戰，推出10位區域及3位不分區立委候選人高芸婷、林詩涵、閔柏陵，雖然未過不分區立委5%門檻，無法獲得席次，但初次參選便擠掉2020年獲得3.16%支持的台灣基進，目前已拿下0.93%得票率，超越台灣基進與綠黨等小黨，排名第五，表現亮眼。
不分區立委開票狀況截至目前，由民進黨36%、國民黨34%、民眾黨22%分別位居前三，其餘小黨無人過5%門檻。第四名由時代力量獲得2.55%選票，第五名則為初次投入立委選戰的小民參政歐巴桑聯盟，獲得0.93%得票率，擠下綠黨及台灣基進。
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