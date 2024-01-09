陽光行動／種電衝擊農漁村 環團促調查案場

光電對農漁村造成產業及環境衝擊，環團表示，地面型光電免環評，且只有漁電共生案場才要做「環境社會檢核」，因是行政命令，不少業者視若無睹；光電進駐農漁村有產業崩解危機，應盡快追蹤調查案場的影響，設法補救。

「種電反而讓在地失業率更高。」屏東縣環境保護聯盟理事長洪輝祥說，光電場不雇在地人除草，反而是找清潔公司代工；以前種田一塊地可以養十個人，如今光電板不養人，錢都被財團賺走，盼農地種電政策就此打住。

地球公民基金會專員梁聖岳表示，地面型光電免環評，不清楚會對產業、生態造成哪些衝擊及採取因應措施；現在只有漁電共生案場要做「環境社會檢核」，也只是行政命令，法令位階低，很多廠商鑽漏洞，根本不當一回事。

梁聖岳觀察屏東小規模光電場衝擊農業環境，包括助漲農地租金、農地破碎化，以及肥料資材、工人等產業鏈失調，都缺乏深入理解，如何避免光電造成農村體系崩解，兼顧為農村帶來經濟機會，政府未正視，制度也忽略。

地方能承受多少光電場？梁聖岳說，這一直沒有實際調查來印證，目前生物多樣性研究中心展開七股光電的生態影響調查，算是踏出第一步，應該要求業者做更多環境監測並公開資訊，回饋給源頭把關的機制，提早有對策和更好的選址機制，而不是像現在，政府連要求光電業者積極維護土壤可耕性的法規都沒有，多數業者也鮮少投入案場維護。

政大地政系教授徐世榮、中山大學社會系副教授邱花妹都說，目前光電開發只由行政機關主導，缺少民眾參與。不論漁電共生或農地種電，皆牽涉土地多重功能與不同利益重分配，如何因地制宜、規畫管制，靠環境社會檢核機制並不夠，地方要有民主參與，中央要有總體空間計畫，才不會造成地方分裂。

屏東大學校長陳永森專長地理環境資源，他表示較贊成屋頂型光電，不影響地力。