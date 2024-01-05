日媒：海保機停留跑道40秒 無人察覺

日本東京放送（ＴＢＳ）電視台等日媒四日引述相關人士報導，二日東京羽田機場跑道發生一架日航客機與一架日本海上保安廳（下稱海保，相當於我國海委會海巡署）飛機擦撞事故，根據以ＴＢＳ為主的日本新聞網（ＪＮＮ）攝影機畫面，顯示該海保機事發前看似在跑道駐留約四十秒，隨即和降落中的日航班機碰撞。

這起事故已造成四十一歲的海保機副機長田原信幸等五人罹難，日航客機上三七九人則有十五人受傷。

據前述ＪＮＮ拍攝畫面，海保機駛向跑道，接著在看似跑道內的一處停下，約四十秒後就與降落中的日航客機碰撞，引發大火。

據日本國土交通省三日公布的通聯紀錄，事發前兩分鐘，海保機方面才對機場航管人員回報，將駛向跑道前一個「停止位置」，因此可能是海保機對停止位置的認知錯誤。

日本共同社及產經新聞則引述國交省報導，海保機在跑道上停留這四十秒，使包括機長在內的日航客機三名機師當時「未注意到海保機存在」，才閃避不及，航管人員可能也沒察覺到海保機。

日航機師指稱，直到碰撞前一瞬間，才看到前方有什麼東西，覺得什麼物體一下子經過般的奇怪感覺，隨即發生撞擊。

重傷但倖存的卅九歲海保機機長宮本元氣則向東京警視廳供稱，當時該機機身後方突然起火。