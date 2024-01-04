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日航事故家族7人在機上！他憶5小時恐怖經歷 感動揭乘客暖舉

聯合新聞網／ 綜合報導
日本航空發生擦撞事故而導致起火爆炸，所幸無人受困。歐新社
日本航空發生擦撞事故而導致起火爆炸，所幸無人受困。歐新社

日本東京羽田機場2日驚傳日本航空（JAL）班機與海上保安廳的飛機擦撞的事故，班機上379人全數生還，但保安廳機上有5人死亡。一名在媒體業工作的攝影師是倖存者之一，他回憶事發瞬間，感嘆雖然自己攜帶的物品都損毀不見，但會保持快樂活著，也對於其他乘客的暖舉感到溫暖。

日媒《日刊現代》攝影師中西直樹撰文透露，自己和6名家人登上日航516班機，準備降落時，突然聽見引擎發出沉悶的爆炸聲，飛機便起火了。當時人們還未意識到發生什麼事，他的哥哥座位剛好靠窗可以見到機翼，不久便發現窗外引擎持續異常燃燒，中西直樹立即產生危機感，「如果不現在逃跑，我就會死掉」。

中西直樹表示，空服員提醒乘客低頭的大聲公傳遍機艙，飛機已經完全停下時，空氣間瀰漫燒焦味，有不少客人抬頭看，準備隨時逃命，而空服員一再呼叫機長，但通訊與廣播壞掉，且火勢也越來越大，濃煙不斷湧入。雖然有「快開門」、「快讓我們逃生」等呼叫，空服員仍要求大家待命別動，而令人驚訝的是，混亂並沒有蔓延，大多數乘客仍保持冷靜，在座位上等待門打開。門一開時，乘客便被告知不要帶東西出去，之後中西直樹抱著3歲的大兒子滑下逃生滑梯，成功逃生後見到妻子、9個月大的二兒子、岳母和哥哥、嫂子，一行人目瞪口呆得看著飛機陷入火海。

中西直樹按照空服員指示移動，等待巴士的接送，在寒風中等待了一個小時，幸好一旁有其他乘客送給他兒子零食、為他家人遞送毯子，讓他直呼因為這些善意感動不已。即使之後搭上接送巴士，他們抵達航站附近仍被指示待命，只有如廁或是緊急情況者才能下車，後來持號碼牌進到航站樓持續等待，裡面一片混亂，最後在事故發生5小時後，一家人才終於平安回到家。

中西直樹指出，隔天就接到日本航空的電話，被告知機上行李和托運行李都不會被退回，這意味著他所有帶上飛機的東西都不見了，包括房門鑰匙、隨身攜帶的母嬰健康手冊、妻子的錢包，公司的電腦也可能燒到融化。不過死裡逃生的他鼓勵自己保持正面態度，「我必須努力讓自己快樂，才能活著」。

羽田機場 日本 日航

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