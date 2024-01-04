日航事故 塔台未允許海保機進入跑道

日本航空一架客機二日在東京羽田機場降落時撞到跑道上的海上保安廳飛機，事故之際塔台與飛機通話內容成為調查重點。日本國土交通省三日公布塔台通話錄音，證實塔台已給予日航客機進入跑道降落許可，並指示海保機在跑道外等待，並未允許海保機進入跑道。

從北海道新千歲機場出發的日航五一六班機（機型空巴Ａ三五○），二日下午五時四十七分左右著陸在羽田機場Ｃ跑道後，跟海保廳隸屬羽田機場基地的編號JA722A飛機擦撞，起火燃燒。日航客機燃燒約八個半小時後，火勢於三日凌晨二時十五分左右撲滅，乘客三六七人與十二名機組員共三七九人，全員從三個緊急出口成功逃出機外，十四人受傷。

海保機上載有六人，其中五人死亡，僅機長宮本元氣生還，但嚴重燒傷。

日航事故 還原通話錄音 製表／國際中心

根據國土交通省公布的錄音，塔台於二日下午五時四十四分五十六秒告知日航班機，可在三十四Ｒ跑道（Ｃ跑道）降落，日航班機隨即複誦確認。

海保機則於五時四十五分十一秒聯繫塔台，報告他們在Ｃ滑行道上。塔台的飛航管制員道了聲晚安，告知為第一架起飛的飛機，並指示滑行至Ｃ五等候點，海保機隨後複誦確認前往Ｃ五等候點。這個等候點就在三十四Ｒ跑道旁邊。

根據紀錄，隨後塔台分別聯繫其他準備起飛和降落的飛機，直到兩分鐘後發生撞機，塔台都沒有允許海保機進入跑道。

然而，路透引述海保廳官員說法報導，海保機機長逃生後回報，「當時已獲起飛許可」。海保廳官員承認，從塔台通話看來，海保機並未獲准進入跑道。

日本政府運輸安全委員會已派出六名人員展開調查，並已回收海保機的兩具「黑盒子」。東京警視廳三日也以涉嫌業務過失致死為由，展開調查取證。

空中巴士證實日航客機機型為A三五○，二○二一年十一月交機給日航，將派遣專家前往日本支援調查。日航說，這架飛機這趟飛行並未出現任何機件問題。