防跑道碰撞 專家：需預警系統

日本東京羽田機場二日發生日航班機和海上保安廳飛機在跑道相撞意外，美國安全組織「飛行安全基金會」上月才剛針對跑道碰撞或「跑道入侵」風險示警。該會表示，隨著航空流量愈來愈大、天空愈來愈擁擠，全球應採取行動，避免跑道入侵事件發生的機率再次攀升。

該會執行長沙希迪表示：「儘管多年來努力避免跑道入侵事件，但這些事件還是在發生。跑道入侵的風險是一個全球性的問題，而且入侵事件可能發生的後果是很嚴重的」。

儘管涉及受傷、破壞的地面相撞事故變得很罕見，但一旦發生，人命損失的潛在風險卻是各類事故中最高的之一，且「險些相撞」的虛驚事故也更為常見。

總部在華府的飛行安全基金會發現，溝通與協調失誤，可能在跑道相撞事故或虛驚事件中扮演一角。但地面上缺少防止相撞的電子設備，引發關切。反觀在空中，自一九八○年代就有可避免飛機碰撞的軟體。

沙希迪說：「更完善的『狀況警覺』技術可以避免許多重大事故，協助飛航管制員與飛行員發覺潛在的跑道衝撞事件。」

美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）表示，約卅多處美國機場裝設了稱為ＡＳＤＥ–Ｘ的系統，使用雷達、衛星與一個名為多點定位的導航工具來追蹤地面狀況。但美國國家運輸安全委員會主席霍曼迪去年十一月表示，作為全球機場領頭羊的美國航空網路，缺乏足夠技術來防止跑道入侵情況。

空中巴士二○一八年時表示，正在與漢威合作開發一個系統，協助防止跑道相撞事件。但實施日期尚未宣布，且推出複雜的新航空系統需要花多年時間。國際民航組織前主管克萊默說，避免飛機降落時撞上另一架飛機，是全球五大安全要務之一。

雖然飛機自動執行降落的情形增加，但專家們表示，飛機進場仍仰賴飛行員目視進行著陸，而他們可能會因為工作量龐大或夜間跑道視線不佳而分心。塔台和機師溝通可能有誤，也是安全風險。