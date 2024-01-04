日航事故 逃出10分鐘爆炸 乘客：奇蹟

日本航空編號五一六班機二日在東京羽田機場降落時，與海上保安廳飛機擦撞起火，日航機上三七九人全數逃出。一名廿八歲乘客心有餘悸表示，下機後大約十分鐘，飛機就發生爆炸，能成功逃生是個奇蹟。

路透報導，廿八歲的東京居民佐和田在逃生後受訪指出，與女友從札幌度假回來，當下以為「要死了」，他在下飛機大概十分鐘之後聽到一聲爆炸聲響，「我只能說這是個奇蹟，如果我們再晚一點下機可能就死了」。

日本讀賣新聞報導，一名十五歲男生回憶事發時，「窗外全是橘色的光，機艙內陷入混亂，有小孩開始哭泣」。一名坐在窗邊的男乘客描述當時窗外的機體開始燃燒，機艙內煙霧瀰漫到視線被遮蔽，他形容「就像三溫暖一樣熱，吸氣時我的喉嚨感覺像在燃燒」。

其他多名乘客說，聽到機組員呼籲乘客冷靜以及遮住口鼻，機上部分氧氣罩也從座位上方落下。部分乘客在緊急滑梯的出口開啟之前陷入恐慌，有些乘客也幫忙傳達機組人員的指示。

空服員很快就啟動逃生梯，乘客開始有秩序地下機。日航表示，飛機停止後幾乎立即開始疏散乘客，從著陸到所有乘員逃離共花了十八分鐘，全員經由三個緊急出口逃生，乘客全數離開後，九位空服員與三位機師才逃生。

根據報導，因為艙內廣播系統在疏散時失靈，機組員必須使用擴音器跟高聲喊叫下達逃生指示。日航表示，擴音器是做好準備以防萬一，機上總是放了好幾個。這種機上使用的小型擴音器，不會占據太多空間。

根據路透分享的影片可以看到，空服員呼籲乘客保持冷靜並配合指示。根據影片，乘客們逃生時顯然沒有攜帶手提行李。

航空安全機構多年持續示警，在緊急疏散期間提取隨身行李可能存在風險。

英國航空諮詢機構「Ascend by Cirium」安全總監海斯指出，「機組人員一定做得非常好，似乎沒有人拿任何隨身行李，所有乘客都成功逃生，這真是一個奇蹟」。

ＢＢＣ報導，英國航空分析師馬切拉斯也讚嘆，機組員在飛機撞擊發生後的關鍵最初幾分鐘「啟動教科書式的疏散」。在最初九十秒內，火勢被隔離在飛機某個區域，這給他們短暫時間讓所有人撤離。馬切拉斯說，機組員知道哪些逃生門遠離火勢，這就是為何照片顯示並非所有逃生門都開啟。

報導指出，這架空中巴士Ａ三五○是第一批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞，且阻燃性能較高。