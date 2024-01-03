引導機上379人全數逃生 日航空服員受訓內容曝光「魔之11分最關鍵」

羽田機場日本航空（JAL）班機發生嚴重相撞意外，所幸在空服人員即時處理下，讓機上379人成功脫離，將傷害降到最低。之所以能夠有如此奇蹟般的成果，也歸功於航空公司的訓練有成。

根據日本媒體「集英社Online」報導，一位5年前還是JAL空服員的女性指出，JAL每年都會進行一次避難訓練，因此在看到冒煙時，就會立刻通報有狀況，並依照機長的指示行動。

以這次出事班機來講，機上兩側分別有4處安全門，總計共有8處。每位空服員都有負責的門，並且得先確認是否能正常打開，接著再出聲引導乘客，前往能夠逃生的安全門避難。不過就算門打不開，空服員也必須守在門邊，以防乘客試圖擅自開門。

而在煙霧瀰漫的場合，空服員也要負責提醒大家「彎腰」、「摀住嘴巴」等等避難動作。另外，飛機起飛後的3分鐘，以及落地後的8分鐘，被稱為「魔之11分」，會特別加強在這時發生意外的相關訓練。

這位前空服員表示，當初訓練他們這些事的教官，就曾經碰到飛機起火意外感到心有餘悸，就此辭去空服員的工作，而改以教官的身分指導其他空服員，希望能把這份使命傳承下去。這次日本航空雖然發生嚴重意外，但由於機組人員的努力得以讓機上所有人能夠成功逃生，確實非常不簡單。